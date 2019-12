Quarto accesissimo pomeriggio di sfide fra Rai 1 e Canale 5. In primis Amici. Poi Verissimo vs Saremo Giovani a Italia Sì, oltre che la Prima della Scala di Milano. Cosa dicono gli ascolti tv del pomeriggio di ieri, sabato 7 dicembre 2019? In quanti hanno visto il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi? Chi ha vinto la sfida fra Silvia Toffanin e Marco Liorni? Quanti hanno seguito la Tosca di Puccini, assistendo così all’attesissimo evento natalizio? Ecco tutti i dati Auditel, oltre che ospiti e temi trattati dalle varie trasmissioni in onda sulle ammiraglie avversarie.

Amici 19: un ricco premio per sabato prossimo

Polemiche, premi e tanto sudore e lacrime. Ecco cosa è accaduto nella scuola di Amici 19. Valentin ha vinto la sua sfida e ha riagguantato così la maglia della scuola di Maria De Filippi. Il ragazzo pare aver superato la sua crisi ed essere pronto a dare battaglia.

Poco dopo, prima della sfida a squadre, la conduttrice ha annunciato a tutti una mini sfida interna per l’assegnazione di un premio speciale, quello di esibirsi sul palco di Tu si que vales. Per il canto si sono quindi dati battaglia: Nyv, Gaia e Jacopo, ma ha vinto Nyv. Per il ballo: Javier e Federico e ha vinto, nuovamente quest’ultimo.

Spazio poi alla sfida a squadre dopo sono dovuti intervenire i professori a causa delle continue liti fra i ragazzi. Nessun componente delle due squadre sembrava aver le idee chiare. La prova della settimana, però, è stata miseramente fallita da tre ragazzi che hanno anche profondamente deluso Zerbi. Insomma oltre a non aver vinto, Skioffi, Martina e Jacopo, hanno proprio fallito.

La squadra di Gaia ha così perso la sfida. Oltre alla cantante è dovuta andare in sfida immediata Nyv perché ultima in classifica di gradimento. Per sua fortuna, però, la cantante è riuscita a tenersi stretta il suo banco.

Verissimo ospiti 30 novembre 2019: grandi rivelazioni

Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, ha preso il via, come ogni sabato,alle 16:00 circa, subito dopo il talent di Maria De Filippi.

Intensa è stata l’intervista a Loredana Bertè così come quella alla giornalista sportiva Ilaria D’Amico.

Michelle Hunziker, in onda su Canale 5 con la seconda edizione di “All Togheter Now”, ha raccontato alcuni aspetti della sua vita professionale e privata. Costanza Caracciolo, invece, è tornata nel salotto di Silvia Toffanin per annunciare a tutti di essere incinta e di aspettare un’altra bambina.

Dulcis in fundo Stefano Accorsi e Edoardo Leo protagonisti de “La dea fortuna”, il nuovo film di Ferzan Ozpetek.

Italia Sì e i talenti di Sanremo Giovani

Marco Liorni, insieme a Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli, Manuel Bortuzzo e Raimondo Todaro, ha dato vita, dalle 16:40, ad una puntata speciale del programma di Rai 1. L’appuntamento è terminato intorno alle 17:40 per dar spazio alla prima della Scala di Milano con la Tosca di Puccini.

Al termine della puntata si sono svelati i 10 artisti finalisti che parteciperanno a “Sanremo giovani“, in prima serata su Rai 1 il 19 dicembre, con l’obiettivo di arrivare sul palco dell’Ariston il prossimo Febbraio.

Fra di loro: Nico Arezzo con il Volo, Avincola con Un Rider, Mike Baker con Stupido; Eugenio in Via Di Gioia con Tsunami; Jefeo con Un, Due, Tre Stella!; Libero con “La Casa Del Vento”; Giulia Mutti con Romanzo Cattivo.

Oltre a loro: Réclame, gruppo musicale composto da 4 persone di Roma, con “Il Viaggio di Ritorno”; Shari, 17 anni Gorizia, con “Stella”; Simona Severini, 33 anni Milano, con “Una cosa Bella”.

Ascolti tv pomeriggio, 7 dicembre 2019: chi ha vinto?

Amici 19 ha conquistato una media di 2.783.000 spettatori pari al 19.79% di share.

Verissimo ha intrattenuto una media di 2.553.000 spettatori con il 20.6% di share e Verissimo – Giri di Valzer ha appassionato 2.751.000 spettatori pari al 18.9% di share.

Italia Sì ha emozionato una media di 1.169.000 spettatori pari al 9.3% di share.

La prima della Scala di Milano con la Tosca di Puccini, che si è scontrata con l’ultima parte di Verissimo, ha ottenuto una media di 2.856.000 spettatori. Share del 15%.