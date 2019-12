Loredana Bertè a Verissimo ha parlato della sorella Mia Martini e visibilmente commossa ha confessato i suoi sensi di colpa per la tragica scomparsa della cantante: “Provo una sofferenza continua, mi sento in colpa. Se le fossi stata più vicino magari le cose sarebbero potute andare diversamente. Non mi perdono di non aver usato il telefonino che lei mi aveva dato perché restassimo in contatto”. Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale.