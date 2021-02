Ottilie Von Faber-Castell – Una donna coraggiosa contro C’è posta per te: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 27 febbraio 2021? Ecco tutti i dati Auditel relativi alla prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tante erano le sfide in onda. Analizziamo insieme i dati per scoprire le preferenze dei telespettatori. Maria De Filippi, per la penultima puntata del suo amatissimo people show si è ritrovata senza concorrenza.

Ascolti Tv, dati Auditel ieri, 27 febbraio 2021: Ottilie Von Faber-Castell – Una donna coraggiosa vs C’è Posta per te

Ottimi ascolti per C’è Posta per te che vince la serata con 6.2 milioni di telespettatori e il 28.8% di share. Il film su Rai 1 si ferma a 2,7 milioni di telespettatori per il 12.5% di share. Ecco tutti i dati nel dettaglio.

Auditel Ottilie Von Faber-Castell – Una donna coraggiosa

Rai 1: Ottilie Von Faber-Castell – Una donna coraggiosa, il film del 2019 di genere biografico, diretto da Claudia Garde, con: Kristin Suckow, Martin Wuttke, Johannes Zirner, Hannes Wegener, Eleonore Weisgerber, Maren Eggert, ha appassionato una media di 2.756.000 spettatori. Share del 12.5%.

Auditel Blue Bloods

Rai 2: Blue Bloods, la serie televisiva di genere poliziesco creata da Robin Green e Mitchell Burgess ha tenuto col fiato sospeso una media 1.373.000 spettatori pari al 5.3% share.

Ascolti Indovina chi viene a cena

Rai 3: Indovina chi viene a cena, il programma di Sabrina Giannini a cura di Emanuela Trojano ha interessato una media di 1.064.000 spettatori pari al 4.7% di share.

Auditel Banana Joe

Rete 4: il film cult Banana Joe, con Bud Spencer, ha raccolto davanti alla tv una media di 1.072.000 spettatori pari al 4.4% di share.

Ascolti tv C’è posta per te

Canale 5: C’è posta per te, la penultima puntata del people show di Maria De Filippi ha emozionato una media di 6.169.000 spettatori con il 28.8% di share. Tra gli ospiti: Gerry Scotti.

Ascolti Tv Sing

Italia 1: Sing, il film d’animazione ha entusiasmato una media di 1.323.000 spettatori, fra grandi e piccini. Share del 5.3%.

Auditel Eden – Un pianeta da salvare

La7: Eden – Un pianeta da salvare, la nuova puntata del programma di Licia Colò alla scoperta delle bellezze naturali del nostro pianeta ha interessato una media di 640.000 spettatori pari al 2.8% di share.

Auditel L’amore spicca il volo

Tv8: L’amore spicca il volo, il film del 2019 di genere romantico, diretto da Steven R. Monroe, con: Nikki Deloach, Jeff Hephner, Barbara Niven, Skylar Olivia Flanagan, Tom Thon e Bisserat Tseggai ha portato a casa una media di 328.000 spettatori. Share dell’1.3%.

Audience L’enigma del mostro di Firenze

Nove: L’enigma del mostro di Firenze il programma ha ripercorso il caso del mostro di Firenze e il giallo dei sedici giovani colpiti a morte nei dintorni di Firenze tra il 1968 e il 1985. La Rete ha raccontato così le storie criminali più famose ed efferate del nostro Paese. A sintonizzarsi sono stati in media 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.