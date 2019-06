Music Awards 2019 vs Live Non è la d’Urso. Chi ha vinto? Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 5 giugno 2019? Serata ricca di programmi, ma soprattutto di news per gli appassionati del Pamela Prati Gate. Barbara d’Urso, infatti, nella dodicesima puntata della sua nuova ed amatissima trasmissione, ha soddisfatto gran parte delle curiosità dei suoi telespettatori. Quanti telespettatori sono rimasti incollati davanti alla tv, nonostante la bella stagione e il gran caldo, per vedere l’intervista a Pamela Perricciolo e poi quella a Marco Carta? Quanti, invece, ad una storia che ormai tiene banco da mesi e mesi, hanno preferito altri programmi? Ecco i dati Auditel della prima serata.

Ascolti Tv ieri, 5 giugno 2019

Inarrestabile Barbara D’urso che vince anche contro i Music Awards. Il suo show totalizza il 20% di share mentre Music Awards il 17. Disastro per la prima puntata di Realiti su Rai 2, per Enrico Lucci solo il 2.5% di share. Ecco tutti i risultati.

Rai 1, Music Awards 2019

Carlo Conti ha condotto la prima serata di uno degli eventi musicali più attesi su Rai 1. Sul palco dei Music Awards si sono esibiti numerosi artisti molto amati dal grande pubblico, come, ad esempio: Francesco De Gregori, Ermal Meta ed Alessandra Amoroso. Lo show ha fatto cantare e ballare una media di 3.294.000 spettatori pari al 17% di share.

Rai 2, Realiti

Realiti – siamo tutti protagonisti, il grande “Truman Show dell’informazione” targato Rai2, condotto da Enrico Lucci ha esordito con una media di 428.000 spettatori pari al 2.5% di share. Tra i concorrenti previsti per la prima puntata: Matteo Salvini, Marco Carta, Luigi Di Maio, Fedez e Chiara Ferragni. Tre saggi in studio: l’attrice e regista Asia Argento, il rapper Luchè e lo scrittore Aurelio Picca.

Rai 3, Chi l’ha visto

Federica Sciarelli si è occupata nuovamente di truffe amorose, ma anche dei maggiori casi di cronaca nera che tanto hanno tenuto con il fiato sospeso l’opinione pubblica. Numerosi sono stati infine gli appelli lanciati per le diverse persone scomparse. Il programma ha così informato una media di 1.635.000 spettatori pari ad uno share dell’8.2%.

Rete 4, Troy

Nel 1193 A.C., Paride, principe di Troia, rapì Elena, regina di Sparta e moglie di Menelao. L’evento scatenò la guerra tra la Grecia micenea e Troia, una guerra lunga dieci anni che ha visto come protagonisti due eroi contrapposti: Achille per i greci ed Ettore per i troiani. La pellicola con Brad Pitt ha conquistato una media di 932.000 spettatori con il 5.4% di share.

Canale 5, Live – Non è la d’Urso

Le nuove rivelazioni di Eliana Michelazzo. L’attesissima intervista a Pamela Perricciolo, ma anche il dibattito in studio e l’ingresso, nel salotto tv di Barbara d’Urso, di tutte le persone inconsapevolmente coinvolte nella vicenda. Oltre al Prati Gate, però, si è parlato anche di Marco Carta e di quanto accaduto al cantante negli ultimi giorni. Lo show ha così incollato davanti alla tv una media di 3.030.000 spettatori pari al 20% di share.

Italia 1, Portogallo vs Svizzera

Il match fra Portogallo e Svizzera ha tenuto con il fiato sospeso, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.689.000 fra tifosi e semplici appassionati di calcio. Share pari a 7.4 punti percentuali.

LA7, Atlantide Files presenta Grandi Battaglie

Andrea Purgatori ha portato i suoi telespettatori alla scoperta del mondo con una nuova puntata dei suoi grandi documentari. Lo spettacolo ha interessato una media di 902.000 spettatori con uno share del 4.5%.

Tv8, Revenant – Redivivo

La pellicola del 2015 diretta da Alejandro González Iñárritu, con: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter, Domhnall Gleeson, Paul Anderson e Brad Carter ha entusiasmato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 456.000 spettatori con il 2.5%.