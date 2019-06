Intervistata nella puntata di Live del 5 giugno 2019, Pamela Perricciolo risponde così alla domanda di Barbara D’Urso (“Mark Caltagirone non esiste?”): “Come Mark Caltagirone no. Io ho conosciuto una persona nel mio ristorante che mi parlava sempre di Pamela. Quando veniva al ristorante lui mi diceva che si chiamava Marco; per me si chiamava Marco. Su Facebook era Marco Calta e io lo sentivo di tanto in tanto”. Qui i video Mediaset con le parole della manager al programma di Canale 5 e il presunto identikit dell’uomo che la Pericciolo avrebbe incontrato.