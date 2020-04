Nuova appassionate sfida fra Il Commissario Montalbano ed Harry Potter. Fra i due litiganti su canale 5 è andato in onda il film Il 7 e l’8 con Ficarra e Picone. Chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv di ieri, 6 aprile 2020? Ecci tutti i dati Auditel rispetto ai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano infatti i programmi in onda che dobbiamo tener d’occhio. Un esempio? Ebbene su Rete 4 è tornata Quarta Repubblica con Nicola Porro, su Rai 2 vi era in replica, invece, Stasera tutto è possibile mentre su Rai 3 vi era Report.

Ascolti tv ieri, 6 aprile 2020 – Auditel ieri sera

Il Commissario Montalbano, su Rai 1: la nuova replica della serie tv ha conquistato una media di 5.970.000 spettatori pari al 20% di share.

Stasera tutto è possibile, su Rai 2: la replica dello show condotto da Stefano De Martino ha divertito una media di 1.094.000 spettatori pari al 4.1% di share.

Report, su Rai 3: Ranucci ha informato 2.550.000 spettatori pari ad uno share dell’8.5%.

Quarta Repubblica, su Rete 4: Nicola Porro, ritornato in onda dopo aver contratto il Coronavirus, ha interessato 1.655.000 spettatori con il 7% di share.

Il 7 e l’9, su Canale 5: Ficarra e Picone hanno raccolto una media di 2.665.000 spettatori pari al 9.5% di share.

Harry Potter e i doni della morte, su Italia 1: il film della saga ha raggiunto e tenuto con il fiato sospeso una media di 4.622.000 spettatori pari al 16.4% di share.

L’uomo della pioggia, su La7: la pellicola ha portato a casa 710.000 spettatori con uno share del 2%.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti, su Tv8: la trasmissione ha entusiasmato una media di 427.000 spettatori con il 1.4% di share.

Trappola in fondo al mare, su Nove: il film ha ottenuto 328.000 spettatori con uno share del 1.1%.

Dati Auditel di ieri pomeriggio, 6 aprile 2020

Ecco i dati Auditel del pomeriggio di ieri, 6 marzo 2020 in merito alle due ammiraglie avversarie.

Su Rai 1:

La Vita in Diretta – 1.713.000 share 8.7%

La Vita in Diretta – 2.135.000 share 12.8%

Paradiso delle Signore – 2.634.000 share 16.6%

Pres. La Vita in Diretta – 1.819.000 share 11.8%

La Vita in Diretta – 2.255.000 share 13.5%

Su Canale 5:

Beautiful – 3-220.000 share 14.2%

Una Vita – 2.831.000 share 13.8%

Il Romanzo di una Vita – 2.039.000 share 11.9%

Il Segreto – 2.497.000 share 16.3%

Pomeriggio 5 – 2.194.000 share 14.1% prima parte

Pomeriggio 5 – 2.382.000 share 13.4% seconda parte