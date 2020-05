Quarta sfida fra: Meraviglie – La penisola dei tesori e Tu si que vales fra Alberto Angela e Maria De Filippi. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 6 maggio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Oltre alla sfida fra Rai 1 e Canale 5 dobbiamo controllare soprattutto Rai 3 e Rete 4 con Chi l’ha visto? a Stasera Italia Speciale.

Ascolti tv ieri, Auditel 6 maggio 2020

Meraviglie – La penisola dei tesori, su Rai 1: la trasmissione ha entusiasmato una media di 2.982.000 spettatori pari al 12.4% di share.

La compagnia del cigno, su Rai 2: la fiction in replica ha raccolto una media di 798.000 spettatori pari al 3% di share.

Chi l’ha visto?, su Rai 3: la giornalista Federica Sciarelli ha interessato una media di 2.195.000 spettatori pari ad uno share del 9.3%.

Stasera Italia Speciale, su Rete 4: il programma ha informato una media di 1.164.000 spettatori con il 4.5% di share.

Tu si que vales, su Canale 5: la replica della puntata ha divertito una media di 3.828.000 spettatori pari al 18.6% di share.

Star Wars – Il risveglio della Forza, su Italia 1: la pellicola ha raggiunto una media di 1.591.000 spettatori pari a 6.6 punti percentuali di share.

Atlantide, su La7: la trasmissione ha portato a casa una media di 494.000 spettatori con uno share del 2.5%.

Se solo fosse vero, su Tv8: il film ha emozionato una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.

Aspirante Vedovo, su Nove: la pellicola con Luciana Littizzetto e Fabio De Luigi ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

La tv del pomeriggio – Auditel del 6 maggio 2020

Ecco, ora, tutti i dati Auditel di Rai 1 e Canale 5.

Rai 1:

Vieni da me: 1.717.000 spettatori pari al 9.8% di share. (Caterina Balivo si è infuriata con Povia)

Il Paradiso delle Signore: 1.478.000 spettatori con il 11.9%. (In Replica)

La Vita in Diretta: 1.350.000 spettatori per il 11.6% di share nella prima parte e 1.663.000 spettatori per il 13.5% nella seconda.

Canale 5:

Beautiful: 3.062.000 spettatori con il 16.2%.

Una Vita: 2.881.000 spettatori con il 16.5% di share.

Uomini e Donne: 2.581.000 spettatori con il 17.5%.

Il Segreto: 2.001.000 spettatori pari al 17% di share.

Pomeriggio Cinque: 1.606.000 spettatori (14.08%), nella prima parte, 1.670.000 spettatori (12-5%), nella seconda parte.