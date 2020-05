Vieni da me, ma poi stai attento a ciò che dici? Nella puntata di oggi, mercoledì 6 maggio 2020, Caterina Balivo si è collegata con Povia. Su Rai 1, però, il cantante si è lasciato sfuggire una frase che, ai più, non è passata inosservata. Ma cos’ha detto?

Povia «gay mancato» a Vieni da me: Caterina Balivo si arrabbia

Immortalato dalle telecamere di Vieni da me con in mano straccio e spray mangia-polvere, in tv Povia ha confessato della fissa per le pulizie e ha pronunciato la frase «Sono un gay mancato».

A questo punto, Caterina Balivo ha spalancato gli occhi e ha chiesto al cantante di riferire cosa avesse detto un attimo prima. Quindi, la conduttrice ha bollato il commento dell’ospite come «Un’altra cretinata» .

Povia ha cercato di ridimensionare parlando di «di lei mancato» e di semplici battute di spirito, ma la versione del diretto interessato è stata subito smentita dai social. E in studio anche Lorenzo Farina ha definito le parole una vera e propria «Uscita medievale».

Dopo le critiche apparse sul web, allora, Caterina Balivo è tornata sull’accaduto e si è letteralmente infuriata. «Se fossi a casa – ha detto la presentatrice – ti direi tutt’altro. E’ una battuta che non fa ridere nessuno. Non vorrei arrabbiarmi più di quanto lo sono».

Non stupisce nessuno che #Povia abbia dato riprova di quanto faccia schifo.

Fa piacere però vedere il palese imbarazzo e la lampante vergogna sul suo volto dopo esser stato platealmente umiliato. @vienidameRai #VieniDaMe pic.twitter.com/iMVG6Jg7JA — Lorenzo (@Lorenzo_L14) May 6, 2020

Povia e la canzone “Luca era gay” a Sanremo 2009

Povia, del resto, non è nuovo alle polemiche sul tema. Prima della recente ospitata a Vieni da me, fece già discutere per la canzone “Luca era gay”, presentata in gara al Festival di Sanremo 2009.

Nel testo del brano musicale, infatti, c’è chi vide riferimenti a presunte teorie di conversione dell’orientamento sessuale e il cantante ricevette – per questo e da più parti – accuse dirette di omofobia. Accuse che oggi rischiano di tornare d’attualità.