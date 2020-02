Secondo atto, o meglio secondo accesissimo scontro fra: L’amica geniale 2 e Il Grande Fratello Vip 2020. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 17 febbraio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Analizziamo così insieme i dati raccolti dai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano programmi in onda. Gli spettatori avevano solo l’imbarazzo della scelta. Fra fiction, film, programmi e reality ce ne era davvero per tutti i gusti. Dopo aver analizzato la prima serata, però, dobbiamo soffermarci anche sui dati pomeridiani. Una nuova settimana ha preso il via e con essa anche le sfide fra Maria De Filippi, Caterina Balivo, Bianca Guaccero, Barbara d’Urso e Lorella Cuccarini.

Ascolti tv ieri sera, Auditel 17 febbraio 2020

L’amica geniale 2 su Rai 1: l’amatissima fiction ha incollato davanti alla tv una media di 6.561.000 spettatori pari al 27.8% di share.

911 su Rai 2: la serie tv ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.188.000 spettatori pari al 5% di share.

Preda diretta – Il polmone blu su Rai 3: la trasmissione ha interessato una media di 1.076.000 spettatori pari al 4.2% di share.

Quarta Repubblica su Rete 4: il dibattito politico ha infiammato gli animi di una media di 829.000 spettatori con il 4.3% di share.

Grande Fratello Vip 2020 su Canale 5: Alfonso Signorini ha intrattenuto una media di 3.319.000 spettatori pari al 19.5% di share.

Fast and Furious 5 su Italia 1: il film ha appassionato una media di 1.335.000 spettatori. Share del 5.9%.

Eden un pianeta da salvare su La7: Licia Colò ha informato una media di 583.000 spettatori con uno share del 2.6%.

Rocky Balboa su Tv8: il film ha portato a casa una media di 287.000 spettatori con l’1.2% di audience.

Little Big Italy su Nove: la trasmissione ha ottenuto 393.000 spettatori con uno share dell’1.5%.

Ascolti tv ieri pomeriggio – Auditel del 17 febbraio

Vieni da me su Rai 1: Caterina Balivo ha raccolto una media di 1.866.000 spettatori pari al 13.1% di share. Successivamente Il Paradiso delle Signore ha ottenuto una media di 1.827.000 spettatori pari al 15.6% di share. La Vita in diretta, invece, ha dato il via ala nuova settimana con una media di 1.866.000 telespettatori per il 14.3% di share.

Detto fatto su Rai 2: la trasmissione ha fatto registrare una media di 724.000 spettatori pari a 5.4 punti percentuali di share.

Uomini e Donne su Canale 5: la trasmissione di Maria De Filippi ha intrattenuto una media di 2.967.000 spettatori per il 22.5% di share. Il Segreto ha appassionato 2.297.000 spettatori per il 20.4% di share. Pomeriggio 5 ha iniziato con una media di 2.085.000 spettatori. Share del 17.1% e 2.430.000 pari al 17.5 nella seconda parte.