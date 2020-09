Enrico Piaggio – Un sogno italiano o Windstorm – Il Vento Sta Cambiando: chi ha vinto secondo gli ascolti tv ieri, 8 settembre 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. La sfida si sta accendendo sempre di più. Le due ammiraglie stanno scaldando i motori e presto, molto presto, inizieranno le sfide più agguerrite. Nel frattempo molte trasmissioni hanno preso il via. Come sono andati, ad esempio: Boss in incognito e #Cartabianca? Scopriamolo insieme analizzato gli ascolti tv e i dati riguardanti il numero dei telespettatori e lo share.

Ascolti tv, 8 settembre 2020: dati Auditel ieri

Enrico Piaggio – Un sogno italiano, Rai 1: la serie ha conquistato una media di 2.163.000 spettatori. Share pari al 10.80% di share.

Boss In Incognito, Rai 2: la trasmissione ha appassionato una media di 2.188.000 spettatori. Share del 10.60.

#Cartabianca, su Rai 3: Bianca Berlinguer ha interessato una media di 1.004.000 spettatori pari ad uno share del 5.4%.

Fuori dal coro, su Rete 4: la trasmissione ha informato una media di 890.000 spettatori con il 5.8% di share.

Windstorm – Il Vento Sta Cambiando, su Canale 5: il film si è aggiudicato una media di 1.881.000 spettatori pari al 9.9% di share.

UEFA Nations League 2020-2021: Francia – Croazia, su Italia 1: il match ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 fra tifosi e semplici appassionati di calcio. Share del 00.00%.

diMartedì, su La7: il programma ha ottenuto una media di 1.062000 spettatori con uno share del 5.5%.

Django Unchained, su Tv8: la pellicola ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00%.

Ci vediamo domani, su Nove: la pellicola ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.

Pomeriggio in Tv: le sfide fra Rai 1 e Canale 5 secondo l’Auditel di ieri

Dopo i debutti di lunedì 7 settembre come sono andate le sfide pomeridiane fra le trasmissioni di Rai 1 e quelle di Canale 5? Ecco i dati Auditel.

Su Rai 1:

Oggi è un altro giorno: 1.305.000 spettatori pari al 10.1% di share.

Il Paradiso delle Signore: 0.000.000 spettatori. Share 15%.

La Vita in Diretta: 1.342.000 spettatori con il 14.3% di share.

Su Canale 5:

Beautiful: 2.614.000 spettatori. Share del 17.32%.

Una Vita: 2.539.000 spettatori con il 18.54% di share.

Uomini e Donne: 2.631.000 spettatori e il 21.83% di share.

Il Segreto: 1.632.000 spettatori ed il 16% di share.

Pomeriggio Cinque: 1.354.000 pari al 14.7% di share nella prima parte e nella seconda 1.477.000 pari al 15.4% di share.