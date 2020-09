Ieri, 7 settembre 2020, è stato il primo giorno della nuova stagione televisiva. Molti programmi sono tornati ad andare in onda dopo le lunghe ferie estive e nuove sfide hanno iniziato a profilarsi all’orizzonte. Quali duelli fra Rai 1 e Canale 5 terranno banco rendendo l’autunno infuocato? Come sono andate Maria De Filippi e Barbara d’Urso? Come hanno risposto i loro competitor? Oggi tutti gli occhi sono puntati sugli ascolti tv del pomeriggio di ieri. Scopriamo insieme i dati e vediamo un po’ cosa è accaduto.

Ascolti tv Mattino 5: il ritorno di Federica Panicucci

Prima di passare alle sfide pomeridiane dobbiamo soffermarci un attimo sul ritorno in onda dell’attesissimo Mattino 5. Come ha debuttato Federica Panicucci? La conduttrice ha dapprima annunciato a tutti uno scoop in merito al collega, Francesco Vecchi che si è sposato l’11 luglio scorso a Palermo. Spazio poi al racconto di Arianna David.

La trasmissione ha portato a casa una media di 641.000 spettatori pari al 12.35% di share.

Su Rai 1, invece, Uno Mattina, ha debuttato con una media di 760.000 spettatori pari al 16.43% di share. A seguire, invece, Storie Italiane, con la bravissima Eleonora Daniele ha interessato una media di 736.000 spettatori. Share del 14.44%.

Uomini e Donne contro la novità di Rai 1: gli ascolti tv

Cosa è accaduto nel primo pomeriggio? Ebbene anno scorso ci eravamo abituati alla sfida fra Caterina Balivo e il suo Vieni da Me e Maria De Filippi con l’intramontabile Uomini e Donne. Inutile dire che l’ammiraglia Mediaset abbia sempre fatto centro e non abbia mai lasciato spazio all’avversario per primeggiare. Quest’anno ci dovremo abituare ad una nuova, anzi inedita, sfida. Quale? Quella fra la regina di Canale 5 e Serena Bortone. E’ quest’ultima che ha debuttato, infatti, su Rai 1 con Oggi è un altro giorno.

Come è andato il debutto di entrambi i programmi?

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno in onda dalle 14:00 alle 15:55 ha conquistato una media di 1.295.000 spettatori pari al 9.99% di share.

Su Canale 5 invece Uomini e Donne con il lifting di Gemma Galgani ha intrattenuto una media di 2.790.000 spettatori pari al 22.66% di share.

L’anno scorso la sfida andò così:

Vieni da me portò a casa una media di 1.447.000 spettatori pari all’11.68% di share.



portò a casa una media di 1.447.000 spettatori pari all’11.68% di share. Uomini e Donne conquistò 2.5 mln e il 21.73% di share.

Negli anni precedenti, invece, il programma di Canale 5 debuttò con:

18 settembre 2017–> 3.025.000 telespettatori e share del 23.07%

12 settembre 2016–> 2.892.000 telespettatori e share del 22.68%

Dati Auditel: la sfida fra Pomeriggio 5 e La Vita in diretta

Passiamo ora all’ultima sfida, ovvero gli ultimi due debutti del pomeriggio. Da un lato è tornata La Vita in diretta con solo Alberto Matano dopo l’esclusione, dolorosa e ricca di polemiche, di Lorella Cuccarini. Dall’altro ha terminato le ferie anche Barbara d’Urso che è tornata a tener compagnia alle sue amate casalinghe con Pomeriggio 5.

Cosa è accaduto nei due show? Entrambi i conduttori si sono occupati di cronaca e Covid ed entrambi sono rimasti fortemente legati all’attualità. Da un lato Matano si è occupato però dei casi di Covid a Napoli e fra i neo-melodici soffermandosi soprattutto sul famoso Castello delle Cerimone. Dall’altro la d’Urso si è occupata di Vip positivi dopo la vacanza in Sardegna ospitando anche Daniela Martani, al centro di nuove polemiche.

Cosa dicono i dati Auditel?

l’anno scorso era andata così:

La Vita in diretta ruppe il ghiaccio con una media pari al 14.4% di share e 1.381.000 telespettatori. Pomeriggio 5 riaprì i battenti con una media del 16.4% di share nella prima parte e 15.66 nella seconda. Battendo così, contro ogni pronostico, la concorrenza. Spettatori? Una media di 1.485.000 nella prima parte e 1.581.000 nella seconda.

Ieri, 7 settembre 2020, secondo i dati Auditel: