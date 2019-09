Chi ha vinto fra La vita in diretta e Pomeriggio 5 secondo gli ascolti tv del pomeriggio di ieri, 9 settembre 2019? Come hanno esordito i due programmi? Da un lato, su Rai 1, a partire dalle 16:00 vi è stato un vero e proprio debutto. Il programma, seppur noto, ha visto una nuova coppia alla conduzione, composta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, che ha dovuto rompere il ghiaccio e tentare di ammaliare i telespettatori. Dall’altra parte, invece, sull’ammiraglia Mediaset, è tornata Barbara d’Urso. La conduttrice si è occupata sia di cronaca nera che di cronaca rosa. Prima di loro è tornato ad andare in onda anche Vieni da me, il programma di Caterina Balivo. Ecco tutti i dati Auditel.

Ascolti tv pomeriggio 9 settembre: che la sfida abbia inizia

Barbara d’Urso contro Alberto Matano e Lorella Cuccarini, ovvero La Vita in Diretta contro Pomeriggio 5. Come hanno debuttato i due programmi? Chi di loro ha vinto la sfida secondo gli ascolti tv del pomeriggio di ieri? Inutile dire che l’attenzione di questa mattina è tutta per loro.

Prima di analizzare i dati di quest’anno diamo un occhio ai debutti dell’anno scorso. Dobbiamo tener conto, però, di due cose. In primis i programmi non si sovrappongono perfettamente. La Vita in Diretta, infatti, inizia alle 16:00 e viene interrotto dal TG1. Pomeriggio 5, invece, inizia alle 17:10 circa. In seconda battuta è bene sottolineare ancora una volta il fatto che a debuttare su Rai 1 sia stata una nuova coppia di conduttori.

Detto ciò controlliamo i dati di anno scorso. Il 3 settembre 2018 La vita in diretta ottenne una media di 1.489.000 telespettatori per il 16.64% di share. Il programma andò in onda dalle 16:30 circa alle 18:40 circa. L’anteprima raccolse una media di 1.281.000 telespettatori per il 13.34% di share.

Pomeriggio 5 ha si fermò a 1.379.000 telespettatori per 16.15 punti percentuali di share nella prima parte. Nella seconda invece a 1.402.000 spettatori per il 14.96% di share.Terza parte con: 1.503.000 telespettatori e 14.24 punti percentuali di share. La trasmissione andò in onda dalle 17:10 circa alle 18:40 circa.

Quest’anno?

La Vita in diretta ha rotto il ghiaccio con una media pari al 14.4% di share e 1.381.000 telespettatori. Non c’è stato alcun effetto curiosità? Eppure tutti si aspettavano, come avvenne anno scorso, che almeno nelle prime puntate la trasmissione desse filo da torcere alla concorrenza.

Pomeriggio 5 ha riaperto i battenti con una media del 16.4% di share nella prima parte e 14.4 nella seconda. Battendo così, contro ogni pronostico, la concorrenza.

Ascolti tv pomeriggio 9 settembre 2019: Vieni da me

Piccolo Focus sul programma di Caterina Balivo. Vieni da me ha riaperto i battenti quasi senza competitor. Non vi era, infatti, Uomini e Donne su Canale 5, il programma di Maria De Filippi inizierà il 16 settembre 2019, e non vi era nemmeno Detto Fatto su Rai 2.

La Balivo ha rotto il ghiaccio insieme a Cipollino, ovvero il simpaticissimo Massimo Boldi che ha annunciato di essersi fidanzato con una donna misteriosa la cui identità rimarrà segreta ancora un po’. Successivamente in studio è approdata la bellissima Anna Safroncik.

Quanti telespettatori hanno seguito le varie interviste? La trasmissione ha interessato una media di 0.000.000 spettatori pari al 11.9% di share. Dati ottenuti, ricordiamo, senza alcuna concorrenza e con un po’ di trasmissione in più rispetto all’anno scorso.

Anno scorso, il 10 settembre 2018, invece, il programma debuttò con una media di 1.416.000 telespettatori e share del 10%.