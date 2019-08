Don Matteo vs Bad Moms – mamme molto cattive: chi ha vinto la sfida secondo gli ascolti tv di ieri, 1 agosto 2019? Scopriamo insieme i dati Auditel della prima serata di ieri controllando anche i dati relativi agli altri maggiori canali del digitale terrestre e non solo quelli delle due ammiraglie avversarie. Tanti erano i programmi, i film e i telefilm in onda. Su Italia 1, ad esempio, vi erano nuovi episodi dell’appassionante Chicago PD.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Don Matteo e Bad Moms – Auditel 1 agosto 2019

Don Matteo | Rai 1

Un giovane avvocato è stato accusato di omicidio e a credere nella sua colpevolezza è stato proprio il nostro PM. Indagando sul caso sia il PM che la ‘Capitana” hanno capito di avere entrambi delle ferite nel proprio passato. Intanto Cecchini ha scoperto che Zappavigna non ha mai detto ai suoi genitori di essere un carabiniere. La serie tv, seppur in replica, ha incollato alla tv una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Il volto biondo della pazzia | Rai 2

Brock ha perso sua moglie in un tragico incidente ed è rimasto solo con la figlia Harper. Si è però poi innamorato di Tina. Quest’ultima ha fatto di tutto per rendere felice la figlia di Brock. I due hanno quindi deciso di sposarsi, ma la suocera di Brock, Joyce, non ha approvato il matrimonio e ha tentato in tutti i modi di impedirlo. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Maria Teresa – Seconda parte | Rai 3

Salita sul trono, Maria Teresa ha risposto con entusiasmo alle istanze di riforma del suo regno e si è occupata con grande senso degli affari di tutte le questioni riguardanti il suo Paese. Suo marito ha invece passato molto tempo con i figli e si è distratto con qualche avventura galante. Quando poi l’Austria è giunta sul punto del collasso, Maria Teresa è riuscita a compiere un capolavoro di diplomazia per conquistare degli alleati. La mini serie tv ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

L’eliminatore | Rete 4

Ufficiale di un reparto federale per la protezione dei testimoni, John Kruger si è preso cura di una testimone che aveva le prove di un illegale traffico d’armi in cui erano implicati il sottosegretario alla Difesa e un diretto superiore di Kruger. Il film ha entusiasmato una media di 0.000.000 pari al 00.00% di share.

Bad Moms – mamme molto cattive | Canale 5

Amy, con una vita apparentemente meravigliosa, ha deciso di evadere un po’ perché la pressione e lo stress con cui viveva stavano per schiacciarla. Insieme a Stacy e Vicky, dopo aver scoperto i tradimenti del marito, ha quindi provato l’ebrezza di liberarsi da ogni responsabilità. Il film ha raggiunto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Chicago PD | Italia 1

Woods ha continuato a giocare con Voight come un gatto con il topo. Sono però venuti alla luce indizi che hanno potuto mettere alle corde Hank ed incastrarlo per un vecchio reato legato alla morte del figlio. La serie tv ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.

In onda | La7

Il programma di approfondimento legato alla politica, all’economia e all’attualità, della Rete di Urbano Cairo, ha interessato 0.000.000 spettatori con uno share del 00.00%.