Don Matteo o l’ultima puntata di All Together Now? Chi ha vinto fra Terence Hill e Michelle Hunziker insieme a J-Ax secondo gli ascolti tv di ieri, 20 giugno 2019? Scopriamo come si è suddiviso il pubblico televisivo analizzando i dati Auditel della prima serata di ieri.

Ascolti tv ieri, 20 giugno 2019

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

#Rai1 #DonMatteo11 13.5% 2.403.000

#Rai2 #GermaniaSerbia 5.5% 1.082.000

#Rai3 #Chef 6.5% 1.256.000

#Canale5 #AllTogetherNow 19.1% 2.710.000

Ascolti TV – Don Matteo | Rai 1

Una donna è stata brutalmente aggredita e, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per identificare i responsabili, un avvenimento del passato della signora è riemerso con tutto il suo forte carico emotivo. La donna è stata infatti coinvolta, anni prima, nell’incidente in cui perse la vita la figlia di Cecchini. Don Matteo ha accolto in canonica il bambino della vittima. La serie tv, in replica, ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Auditel – Germania vs Serbia | Rai 2

Dopo il 3-1 all’esordio, sono scesi nuovamente in campo a Trieste, i campioni in carica della Germania per battersi contro la Serbia che, a sorpresa, è uscita sconfitta dal match contro l’Austria. Il match ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

ℹ️ Matchday two, Group B results! 🤔 Who stood out today? #⃣ #U21EURO pic.twitter.com/UiSXsUaGcL — UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) June 20, 2019

Audience – Chef La Ricetta Perfetta | Rai 3

Quando lo chef Carl Casper ha perso improvvisamente il lavoro in un prestigioso ristorante di Los Angeles per aver rifiutato di compromettere la sua libertà creativa a causa del dispotico proprietario del ristorante, si è ritrovato a decidere cosa fare della sua vita. A Miami, insieme alla sua ex moglie, il suo amico e suo figlio, lo chef Carl ha quindi aperto un chiosco ambulante e ha cercato di tornare al suo passato per ritrovare la passione per la cucina e l’entusiasmo per la vita e l’amore. Il film ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Auditel – Diritto e Rovescio, su Rete 4

Paolo del Debbio ha intervistato la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sui temi di attualità: dai giovani che provano il “concorsone” per diventare navigator, alle periferie romane. Nel corso della puntata è stato dato ampio spazio al tema delle case popolari: il piano di superamento dei campi rom voluto dal sindaco Virginia Raggi si è rivelato un fallimento. In studio: Alessandro Morelli (Lega) e Gianfranco Librandi (Pd) e Luciano Casamonica, esponente dell’omonimo clan. La trasmissione ha informato una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.

Ascolti Tv All Together Now | Canale 5

Michelle Hunziker e J-Ax hanno condotto la Finale del nuovo show dell’ammiraglia Mediaset. Grandi ospiti: Renato Zero, Al Bano, Nek, Ron e Ivana Čanović. Alcuni di loro hanno duettato con i finalisti su brani cult della musica pop italiana. Sono tornati inoltre: Gabriele Cirilli, Youma Diakite e Ariadna Romero. Alla fine a vincere è stato Gregorio Rega contro Veronica Liberati. Come saranno andati gli ascolti nella finale? Il programma ha intrattenuto e fatto ballare una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Auditel – Autobahn | Italia 1

Casey Stin è diventato corriere per una gang di droga ed è stato costretto a scappare in giro per l’Europa e inseguito da pericolosi scagnozzi. La sua condotta ha messo in pericolo la fidanzata Juliette che ha rischiato di essere sequestrata dai nemici. Il film, secondo gli ascolti tv di ieri, ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Ascolti – Piazzapulita | La7

Corrado Formigli ha condotto una puntata speciale in viaggio nell’Italia sempre più divisa. In un anno, gli inviati di Piazzapulita hanno attraversato l’Italia e raccontato le profonde fratture di questo Paese. Ne è emerso uno spaccato della nostra società e delle nuove forze che avanzano al grido di “prima gli italiani”. Le regolamentazioni “ad hoc” di Lodi, Monfalcone e Sesto San Giovanni. Lo sfruttamento nei campi da Rosarno a Carmagnola.

La guerra ai rom nelle periferie di Roma. La trasmissione ha informato una media di 0.000.000 spettatori con uno share del 00.00%.

Ascolti – Dragon Trainer | TV8

La pellicola diretta da Dean DeBlois, con: Jay Baruchel, Gerard Butler, Craig Ferguson, America Ferrera, Jonah Hill e Christopher Mintz-Plasse ha raggiunto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.