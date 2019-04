Il Commissario Montalbano vs Made in Sud vs La peggior settimana della mia vita. Niente Gf 16 nella prima serata del lunedì di Pasquetta. Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 22 aprile 2019? Come si sono suddivisi i telespettatori?

Ascolti tv ieri, 22 aprile 2019

Vince la prima serata Il commissario Montalbano in replica, totalizza il 22.3% di share. Made il sud fa il 7.6% di share mentre in arte mina raggiunge il 6.8%.

Ascolti Tv – Il Commissario Montalbano | Rai 1

Salvo si trovava con l’amata Livia a Genova quando ha ricevuto una chiamata per un omicidio a Vigata. La morte di Maria Castellino, un personaggio piuttosto singolare: ancora in piena attività alla soglia dei settant’anni, felicemente sposata, e benvoluta da tutti per la sua gentilezza e generosità, ha costretto il Commissario a far ritorno in Sicilia per indagare sul caso. Tra le false piste di Augello e gli altri casi che gli si sono presentati Montalbano ha scoperto risvolti sempre più ambigui e inquietanti della vita di Maria. La replica ha appassionato una media di 4.737.000 spettatori pari al 22.3% di share.

Ascolti Tv – Made in Sud | RAI 2

Puntata speciale con protagonisti i momenti migliori andati in onda nelle scorse settimane.

A guidare i telespettatori, in una maratona di comicità, sono stati come sempre:Stefano De Martino e Fatima Trotta, con la partecipazione di Biagio Izzo e di Elisabetta Gregoraci. Il programma ha fatto ridere una media di 1.610.000 spettatori pari al 7.6% di share.

Ascolti Tv – In arte Mina | RAI 3

A poco più di 40 anni dal suo ultimo concerto alla Bussola di Marina di Pietrasanta, la terza rete Rai ha deciso di dedicare una serata speciale dal titolo “In arte Mina”, con la conduzione di Pino Strabioli, alla regina indiscussa della canzone italiana. Ad andare in onda sono stati tanti video e immagini dell’ultima Mina grazie al ricchissimo repertorio degli archivi Rai. Tra i protagonisti della serata: Fiorello, Giorgia, Giuliano Sangiorgi. La trasmissione ha entusiasmato una media di 1.552.000 spettatori pari al 6.8%.

Ascolti Tv – Il Segreto | RETE 4

Mentre l’emporio rischiava la chiusura, Antolina e Isaac hanno litigato violentemente, La giovane ha oltretutto iniziato a sostenere di aver paura che il marito potesse picchiarla. La soap opera spagnola ha raggiunto così, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.469.000 spettatori con il 6% di share.

Ascolti tv – La peggior settimana della mia vita | Canale 5

Paolo era in procinto di sposarsi con Margherita, quando, ad una settimana dalle nozze, ha iniziato ad essere tormentato da una collega ossessionata da lui. Oltre a ciò, accompagnato da un testimone di nozze del tutto inaffidabile, in una sola settimana Paolo è riuscito a collezionare una serie di improvvide azioni dalle conseguenze disastrose tanto per la sua immagine agli occhi della fidanzata e dei futuri suoceri, che per la salute di cani e anziani parenti della sposina. Il film ha divertito una media di 1.996.000 spettatori pari all’8.9% di share.

Ascolti Tv – Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza | ITALIA 1

La pellicola diretta da George Lucas, con: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing, Alec Guinness e Anthony Daniels ha portato a casa una media di 1.091.000 spettatori. Share del 5.3%.

Ascolti Tv – Josephine, ange gardien | LA7

Josephine ha dovuto aiutare Garance Martin, una centenaria appena morta. Al suo funerale il nostro angelo ha incontrato la pronipote della vecchietta, Camille, e insieme hanno scoperto che Garance negli anni 30 era una cameriera al Castello di Cabrières che era stata sospettata dell’omicidio di Henri de Fonvielle, un genio della pittura, ucciso durante una battuta di caccia. Il telefilm ha tenuto con il fiato sospeso una media di 440.000 spettatori con uno share del 2.6%.

Ascolti TV – Rocky IV | Tv8

Il film drammatico diretto da Sylvester Stallone, con: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Brigitte Nielsen e Tony Burton ha appassionato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 664.000 spettatori con il 2.8% di share.