Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 7 giugno 2019? Cosa hanno visto i telespettatori in tv? Su Rai 1 è andato in onda un mega show intitolato Buon compleanno Pippo in onore del genetliaco dell’amatissimo conduttore. Su Canale 5, invece, è stato trasmesso il film Atomica Bionda. Ecco pertanto i dati Auditel della prima serata riguardanti i maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri, 7 giugno 2019

Grandissimo successo per lo Show dedicato a Pippo Baudo che arriva al 22.9% di share. Deludente il film su Canale 5. Bene Quarto Grado.

Ascolti Buon compleanno … Pippo | Rai 1

Sessanta anni di televisione e ottantatré di età. La Rai ha omaggiato il principe dei conduttori televisivi con un evento in prima serata. Negli studi Fabrizio Frizzi di Roma sono sopraggiunti molti artisti famosi come: Fiorello, Jovanotti, Albano e Romina Power, Giorgia, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Anna Tatangelo, Lorella Cuccarini, Giancarlo Magalli, Ficarra e Picone e Laura Pausini. Lo show ha intrattenuto una media di 4.201.000 spettatori pari al 22,90% di share.

Auditel Ossessione omicida | Rai 2

Terri, moglie devota e madre di due figli, ha vissuto una vita ideale fino a quando gli eventi non hanno preso improvvisamente una brutta piega a causa di Colin, uno sconosciuto che si è introdotto nella sua abitazione in seguito ad un problema con l’auto. L’inatteso ospite ha terrorizzato la famiglia, costringendo Terri a una dura lotta per la sopravvivenza. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.043.000 spettatori pari al 5% di share.

Audience Smetto Quando Voglio: masterclass | Rai 3

La pellicola diretta da Sydney Sibilia, con: Edoardo Leo, Valerio Aprea, Stefano Fresi, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo e Lorenzo Lavia, secondo gli ascolti tv di ieri, ha portato a casa una media di 840.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%.

Quarto Grado | Rete 4

Gianluigi Nuzzi si è occupato di numerosi casi di cronaca nera, ma anche di diversi cold case. Il giornalista ha incentrato la puntata ha intervistato la nonna del piccolo Leonardino, il bambino ucciso in provincia di Novara.Il caso è stato nuovamente analizzato per cercare di capire cosa possa essere successo. La trasmissione ha informato così una media di 1.210.000 spettatori con il 7.6% di share.

Ascolti Tv Atomica Bionda | Canale 5

Nel 1989, alla vigilia del crollo del Muro di Berlino e del cambiamento nelle alleanze tra superpotenze, Lorraine Broughton, una spia del massimo livello dell’MI6, è stata inviata a Berlino per smontare una spietata organizzazione di spionaggio. La donna ha ricevuto l’ordine di cooperare col direttore della sede di Berlino David Percival e i due hanno formato un’incerta alleanza scatenando tutto il loro arsenale di abilità. Il film ha raggiunto una media di 1.400.000 spettatori pari al 7.6% di share.

Il cosmo sul comò | Italia 1

Quattro episodi legati tra loro dai bizzarri insegnamenti di un maestro orientale – Tsu’ Nam – e dei suoi due discepoli. Tsu’Nam ha elargito continuamente pillole di improbabile saggezza e ha preferito farlo all’ombra di un ginko biloba, una massiccia e leggendaria pianta frondosa dai poteri ancestrali. Il suo metodo di insegnamento arcaico, ma semplice ed efficace: ha puntato tutto sul far raggiungere l’illuminazione attraverso i vigorosi colpi di un nodoso bambù. I due discepoli quindi sono diventati protagonisti di storie verosimili, alternandosi in una specie di giostra su cui girano curiosi esemplari della specie umana. La pellicola ha fatto ridere una media di 1.272.000 spettatori. Share del 6.4%.

Ascolti tv Propaganda Live | La7

Diego Bianchi ha condotto una nuova puntata del programma di La7. La trasmissione ha interessato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 931.000 spettatori con uno share del 5.8%.

Ascolti 4 Hotel 1 | TV8

Bruno Barbieri ha girato di hotel in hotel insieme ai vari sfidanti per decidere la struttura migliore dove soggiornare. Francesca, Luca, Giuseppe e Dionisio si sono dati appuntamento all’ombra del Vesuvio per mostrare al noto chef tutte le loro strutture e cercare di strappargli i voti più alti. La sfida ha conquistato una media di 332.000 spettatori per il 1.9% di share.

Fratelli di Crozza | Nove

Il meglio del meglio dell’irriverente show di Maurizio Crozza, amatissimo comico genovese, ha appassionato una media di 547.000 spettatori. Share pari a 2.6 punti percentuali.