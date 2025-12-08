Caduta Libera torna in televisione con una nuova edizione e una grande novità alla conduzione: Max Giusti prende il posto dello storico volto del preserale di Canale 5. Una scelta che ha acceso la curiosità del pubblico e degli addetti ai lavori: come sarà stata accolta dal pubblico la prima puntata? Gli ascolti hanno premiato il cambiamento. In questo articolo analizzeremo i dati della puntata d’esordio, confrontandoli con quelli delle stagioni precedenti, per capire davvero come sta andando il nuovo corso del celebre quiz.

Ascolti TV di Caduta Libera, la nuova edizione con Max Giusti al posto di Gerry Scotti

La nuova edizione del quiz sembra essere partita con grande slancio: su Canale 5, Caduta Libera – “Inizia la Sfida” ha intrattenuto 3.242.000 spettatori per uno share del 22,7%, mentre la puntata “classica” di Caduta Libera ha convinto fino a 3.749.000 spettatori con uno share del 24,1%.

Un risultato che segna un netto balzo rispetto alle medie delle edizioni precedenti: per fare un raffronto, la 11ª edizione (2022) chiudeva a 2.776.000 spettatori (18,56%), la 12ª edizione (2023) a 2.682.000 spettatori (17,51%), e la 13ª (2025) a 2.141.000 spettatori (17,38%).

Questi numeri suggeriscono che il cambio di formula o di conduzione — oppure entrambe — abbia attirato nuovamente l’attenzione del pubblico, rilanciando il programma come punto fermo del preserale.

Staremo a vedere se anche nelle prossime puntate il pubblico continuerà a premiare il programma con numeri così alti.