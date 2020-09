Ascolti tv ieri sera: dati auditel ieri sera, 26 settembre 2020: chi vince tra Ballando con le Stelle e Tu si que vales?

“Ballando con le stelle 2020“ contro “Tu si Que Vales”: chi ha vinto la sfida degli ascolti tv ieri, 26 settembre 2020? Prima grande sfida tra Milly Carlucci e Maria De Filippi: le due regine tornano a scontrarsi il sabato sera in tv con la nuova edizione di “Ballando con le stelle” e il talent show “Tu si que vales”. Chi avrà vinto la sfida del sabato sera in tv?

Ascolti Ballando con le stelle 2020, Rai 1

Milly Carlucci torna in diretta con la seconda puntata del dance show di successo nonostante mille problemi e difficoltà. Dopo due casi di Coronavirus e l’intervento di Raimondo Todaro ricoverato in ospedale per appendicite, la grande macchina di Ballando è tornata su Rai1 con una nuova ed imperdibile puntata. Nella prima parte “Ballando Tutti in pista” il dance show ha coinvolto 4.092.000 spettatori pari al 18,3% di share, mentre nelle seconda parte – dalle 22 alle 0.47 – ha registrato 3.506.000 spettatori pari al 21,4% di share. Da segnalare la lite tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini e l’eliminazione di una coppia.

Ascolti S.W.A.T, Rai 2

La serie televisiva statunitense prodotta da Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan ha registrato 1.171.000 spettatori con uno share del 5,2%.

Auditel Arrivano i Prof, Rai 3

Il film diretto da Ivan Silvestrini con protagonisti Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti e Rocco Hunt ha incuriosito 974.000 spettatori pari ad uno share del 4,5%.

Ascolti Programmato per uccidere 2, Rete 4

La pellicola del 1990, diretta da Dwight H. Little, con protagonisti Joanna Pacula e Steven Seagal ha tenuto col fiato sospeso 524.000 spettatori con il 2,5% di share.

Ascolti Tu si que vales, Canale 5

Torna l’ appuntamento con il talent show condotto da Belen Rodriguez con giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. La terza puntata del talent show di successo ha coinvolto 4.173.000 spettatori pari al 23,5% di share.

Ascolti L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri, Italia 1

Il terzo capitolo della saga glaciale, diretto da Carlos Saldanha e sceneggiato da Michael Berg e Peter Ackerman, ha coinvolto 1.026.000 spettatori con il 4,7% di share.

Dati auditel La7, Tv8 e Nove

Armani in prima serata, su La7: Il video–documento dedicato al linguaggio del grande stilista Giorgio Armani ha coinvolto una media di 685.000 spettatori con il 3% di share.

Ogni cosa è segreta, su Tv8: il film del 2014 diretto Amy Berg con Diane Lane, Dakota Fanning e Elizabeth Banks ha tenuto col fiato sospeso 233.000 spettatori con l’1,1% di share.

Clandestino – Le mafie italiane, su Nove: torna il programma che racconta le maggiori organizzazioni criminali attive nel nostro paese, ‘Ndrangheta, Cosa Nostra e Sacra Corona Unita. Il reporter David Beriain, tra i più autorevoli giornalisti d’inchiesta europei, che con la sua serie Clandestino indaga da anni sui meccanismi dei più grandi cartelli del narcotraffico mondiale, porterà alla luce rivelazioni scioccanti su questi mondi criminali. La puntata è stata seguita da 230.000 spettatori (1,5% di share).

Ascolti tv sabato pomeriggio: le sfide di Rai1 e Canale 5

Dalle sfide del prime time passiamo a quelle del pomeriggio. Chi ha vinto gli ascolti della fascia pomeridiana tra i programmi di Rai 1 e di Canale 5? Ecco tutti i dati Auditel.

Ascolti pomeriggio Rai 1 di sabato 26 settembre

: il programma di Marco Liorni ha registrato una media di 0.000.000 spettatori (0.00%) Reazione a Catena – L’intesa Vincente: nella prima parte 2.534.000 spettatori (17,6%), mentre nella seconda parte 4.047.000 spettatori e uno share del 23%.

