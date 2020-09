Raimondo Todaro ricoverato in ospedale per appendicite: ora chi ballerà con Elisa Isoardi nella nuova puntata di Ballando con le Stelle? Milly Carlucci si trova nuovo ostacolo da risolvere a pochi giorni dalla seconda diretta dal dance show di successo di Raiuno.

Raimondo Todaro come sta? Le parole di Elisa Isoardi

Raimondo Todaro di Ballando con Le Stelle ricoverato in ospedale per appendicite. Dopo i due casi di Coronavirus all’interno del cast, Milly Carlucci si ritrova a dover risolvere nel giro di pochi giorni l’abbandono momentaneo del ballerino professionista partner di ballo di Elisa Isoardi.

Todaro, infatti, dopo l’operazione all’appendicite dovrà restare in convalescenza e non è dato sapere se e quando potrà tornare a ballare. La Isoardi resta quindi senza ballerino, ma la Carlucci sui social ha fatto sapere che al momento è ancora tutto da decidere. “Vi prego, non chiedetemi chi ballerà con Elisa, perché non lo so” – ha scritto la conduttrice di Raiuno – che ha poi rassicurato tutti i fan sulle condizioni di salute di Raimondo Todaro. Il ballerino ha superato l’operazione e sta bene, ma non è nelle condizioni fisiche tali da poter tornare a ballare.

Elisa Isoardi senza Raimondo Todaro: con chi ballerà?

Anche Elisa Isoardi sui social ha rotto il silenzio scrivendo un breve messaggio dedicato al suo partner di ballo: “adesso finalmente si può andare a dormire tranquilli perché Raimondo sta bene. Sono tanto contenta. Forza Raimondo, che spavento”. Ora però resta da capire chi ballerà con Elisa Isoardi nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2020. Al momento non è trapelata ancora alcuna indiscrezioni, anche se la ex conduttrice de La Prova del Cuoco sui social ha rincuorato i fan scrivendo: “Milly sicuramente l’asso ce l’ha e quindi non ci deluderà”.

Non resta che attendere sabato 26 settembre 2020 per scoprire chi affiancherà la concorrente Elisa Isoardi durante la seconda serata di Ballando con le Stelle con la speranza che Raimondo Todaro possa riprendersi e tornare così a ballare!