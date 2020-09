Ha trionfato in ben cinque edizioni di “Ballando con le stelle” e ora è pronto a tornare in pista. Ad affiancare Raimondo Todaro la conduttrice Elisa Isoardi che proprio di recente in un video ha chiesto aiuto ai suoi fan per i duri allenamenti a cui il maestro la sta sottoponendo. Sebbene il programma non sia andato ancora in onda, Raimondo ed Elisa sono stati in grado di scatenare il gossip con alcuni scatti che li ritraggono in atteggiamenti confidenziali. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Raimondo ha messo a tacere le voci di un presunto flirt sottolineando come tra loro ci sia una bella intesa: “L’intesa c’è ma ci conosciamo da una settimana. Posso confermare il fatto che ciò che è apparso sui giornali è una montatura e questo è fuori discussione. Ci troviamo benissimo a ballare insieme“. A proposito poi dei casi di coronavirus emersi nelle scorse settimane, Raimondo ci ha rivelato di essersi messo un po’ paura. Il suo sogno nel cassetto è la conduzione e fa il nome di un programma, “Lo Zecchino D’Oro”. In questi mesi Raimondo è stato però al centro dell’attenzione mediatica in seguito alla separazione dalla moglie Francesca Tocca, ballerina professionista nel talent di “Amici”. Un gossip calzante che lo ha infastidito: “Questa attenzione mediatica mi ha più infastidito perché tante cose apparse sui giornali sono poi infondate e date in pasto senza conoscere le situazioni. Diciamo che poi mi ha dato fastidio non tanto per me quanto per le persone che amo e che mi sono vicino come per esempio mia figlia. Jasmine però è serena e sa che mamma e papà la amano“. In attesa di rivederlo sulla pista di “Ballando con le stelle” noi facciamo a lui e ad Elisa un forte in bocca al lupo per l’inizio di questa nuova avventura.

Intervista esclusiva a Raimondo Todaro

Raimondo, come ti stai preparando in vista del ritorno di “Ballando con le stelle”?

Abbiamo cominciato le prove e facciamo doppia sala quasi tutti i giorni alternandola ad un po’ di palestra sperando di arrivare pronti alla puntata del 19 settembre.

Cosa ne pensi del cast di questa stagione? C’è un concorrente che più ti incuriosisce?

Prima del debutto mi incuriosiscono un po’ tutti perché non hai idea di come possano affrontare la pista. Alcuni poi li conosco già da anni altri invece sono delle belle scoperte. Potrò formarmi un’idea ben precisa solo dopo averli visti all’azione in in paio di puntate. All’inizio è davvero difficile perché magari ti accorgi di puntare su un cavallo scoprendo di aver fatto la scelta sbagliata oppure il contrario.

Un ritorno abbastanza tormentato considerando i casi di coronavirus che sono emersi. In che modo hai appreso la notizia e qual è stata la tua reazione? Hai avuto modo di sentire in queste settimane Samuel Peron?

Non ho sentito Samuel personalmente però so che sta benissimo. E’ a casa e sta aspettando di ritornare negativo. Rosalinda infatti si sta preparando nel frattempo con un altro maestro. Una volta appresa la notizia della sua positività abbiamo avuti tutti un po’ di timore anche perché il primo tampone che aveva fatto era negativo tanto che abbiamo fatto il servizio fotografico tutti insieme. Al secondo tampone Samuel è risultato positivo e c’è stato un po’ di spavento. Abbiamo ripetuto tutti il tampone risultando negativi e così abbiamo ricominciato a fare le prove che erano state interrotte per precauzione.

Protagonista assieme a te di questa nuova avventura è Elisa Isoardi. Come ti trovi con lei? E come se la sta cavando con il ballo?

Con Elisa mi trovo benissimo perché è una brava ragazza, simpatica e dolce come me. Si sta impegnando davvero tanto. Quando hai un vip che sta dando il 100% di quelle che sono le sue possibilità non puoi chiedere di più. Chiaramente ci vuole poi il tempo per migliorare perché la danza non si impara dall’oggi al domani.

Come spesso accaduto nelle precedenti edizioni, Ballando con le stelle si presta ad essere teatro per la nascita di storie d’amore tra allievi e insegnanti di ballo. Si è vociferato in queste settimane di un feeling tra te e Elisa Isoardi. Come commenti questi rumors? Autentica intesa o montatura dei giornali ?

L’intesa c’è ma ci conosciamo da una settimana. Posso confermare il fatto che ciò che è apparso sui giornali è una montatura e questo è fuori discussione. Ci troviamo benissimo a ballare insieme.

In questi anni Ballando con le stelle si è fatto anche portavoce di importanti messaggi sociali. Quest’anno per esempio ci sarà Vittoria Schisano. I messaggi sociali, se veicolati attraverso un talent show o un varietà, possono essere recepiti meglio dal pubblico? Qual è la tua opinione al riguardo?

Sicuramente una trasmissione come “Ballando con le stelle” può aiutare. Vittoria è una persona davvero squisita e credo che sarà molto amata dal pubblico. Noi in studio l’amiamo già tutti quanti e la conosciamo da poche settimane. Sono fiducioso sul fatto che ne verrà fuori nel migliore dei modi.

Alla finale della scorsa edizione di Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli ti ha fatto una richiesta, di rivederti più sorridente e sereno in occasione di una nuova edizione del programma. Con che spirito affronterai le nuove critiche se ci saranno? Con Selvaggia hai chiarito?

Durante l’anno i giurati non li sento mai e può capitare di ritrovarsi insieme in determinate occasione lavorative come “Il cantante mascherato”. Con Selvaggia non ho avuto modo di chiarire. Quest’anno saremo tutti ancora più volenterosi di ripartire perché la quarantena è stata devastante un po’ per tutti.

Pensi che la giuria considerando il tuo tono polemico della scorsa edizione possa continuare ad avere un pregiudizio nei tuoi confronti? Credi di aver esagerato?

L’anno scorso la situazione si ritorceva contro di me per riflesso perché il vero obiettivo della giuria era Nunzia De Girolamo. A meno che non vogliano attaccare Elisa per ragioni sconosciute vedremo cosa succederà. Io mi sono sentito di difendere Nunzia e il lavoro che avevo fatto con lei. Mi dava fastidio che a volte si andasse a parlare di altro mentre ci facevamo il mazzo tutta la settimana inutilmente.

Samanta Togni ha abbandonato “Ballando con le stelle” e si cimenterà nella conduzione de “I fatti vostri”. Tu hai mai pensato di abbandonare la danza per dedicarti alla conduzione?

Credo che si possano fare entrambe le cose. Sono felicissimo per l’opportunità che è stata data a Samanta anche se non penso abbia abbandonato la danza per la conduzione. Penso piuttosto che avesse percepito di aver finito un ciclo. La vedremo da casa e intanto le faccio un grande in bocca al lupo.

Ti è capitato di rifiutare qualche proposta interessante? E’ vero che avresti voluto prendere il timone del quiz “L’eredità”?

Non ho rifiutato proposte anche perché se fossero state interessanti le avrei prese in considerazione. Il fatto che io avessi voluto condurre il quiz “L’eredità” è una notizia non veritiera. Mi piacerebbe tanto condurre un programma in cui ci sia spazio per l’improvvisazione. Per esempio condurre “Ballando on the road” mi entusiasma perché è tutto spontaneo. Provengo da una disciplina in cui valgono i sacrifici e la meritocrazia. Non pretendo di presentare un programma preserale su Raiuno come prima esperienza. Adoro i bambini e mi troverei bene nel condurre “Lo Zecchino d’Oro”.

In futuro, ti piacerebbe ricoprire il ruolo di giurato a “Ballando con le stelle”?

Quando non funzioneranno più le gambe perché no? (ride). Sicuramente aver ballato come professionista aiuta poi nel giudizio perché i maestri storici comprendono bene le dinamiche del programma.

Ultimamente si parla tanto di te sui giornali di cronaca rosa. Non possiamo far finta di niente. Questa attenzione mediatica ti ha più infastidito o lusingato? Tua figlia come ha reagito? Sei riuscito a proteggerla?

Questa attenzione mediatica mi ha più infastidito perché tante cose apparse sui giornali sono poi infondate e date in pasto senza conoscere le situazioni. Diciamo che poi mi ha dato fastidio non tanto per me quanto per le persone che amo e che mi sono vicino come per esempio mia figlia. Jasmine però è serena e sa che mamma e papà la amano. A lei basta sapere questo.

Un sogno professionale che vorresti realizzare.

Ce ne ho tanti anche se mi accorgo che il tempo a disposizione è sempre poco. Al momento mi piacerebbe sperimentare la conduzione. Vedremo.