Ascolti tv domenica 27 settembre 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Lo sposo indeciso” contro “Il mio nome è Carlo“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Lo sposo indeciso vs Il mio nome è Carlo – Auditel ieri sera, domenica 27 settembre 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Lo sposo indeciso” contro “Il mio nome è Carlo”. Chi ha vinto?
Rai 1: Lo sposo indeciso, il film del 2023 sceneggiato, diretto e montato da Giorgio Amato ha divertito 1.633.000 spettatori pari al 10.8% di share.
Su Rai 2: Mondiali di Ciclismo, la gara disputati a Montreal, in Canada, ha coinvolto 1.051.000 spettatori (6.6%).
Rai 3: PresaDiretta, il programma che racconta i temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità condotto da Riccardo Iacona ha interessato 1.102.000 spettatori pari al 6.6% di share.
Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano che dà voce alle opinioni più controcorrente e “fuori dal coro” ha incuriosito 570.000 spettatori con il 5.1% di share.
Canale 5: Il mio nome è Carlo, il film tv che racconta la storia di Carlo Acutis, il giovane milanese diventato simbolo di fede e modernità, ha emozionato 4.269.000 spettatori con uno share del 29.6%.
Italia 1: Le Iene presentano Inside, lo spin-off del celebre programma ideato da Davide Parenti ha attirato l’attenzione di 746.000 spettatori con il 7.4%.
La7: Il collezionista di ossa, il film del 1999 diretto da Phillip Noyce, tratto dall’omonimo romanzo di Jeffery Deaver ha attirato l’attenzione di 276.000 spettatori con il 2%.
Tv8: Norvegia-Portogallo, la partita di Nations League ha appassionato 832.000 spettatori con il 4.8% di audience.
Nove: Ornella senza fine, lo speciale, in replica, dedicato ad Ornella Vanoni ha raccolto 396.000 spettatori con lo 3.1%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: 3.820.000 spettatori con il 21.1% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.295.000 spettatori con il 23.7% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 27 settembre 2026
RAI 1
- Domenica In: 1.940.000 spettatori con il 18.9% nella prima parte e 1.499.000 spettatori con il 16.5% nella seconda parte%;
- Da Noi… A Ruota Libera: 1.376.000 spettatori con il 15.1%.
Canale 5
- L’Arca di Noè: 1.946.000 spettatori con il 16.1% di share
- Beautiful: 1.883.000 spettatori con il 16.5% di share;
- Tutto per la mia famiglia: 1.767.000 spettatori con il 16.8% di share;
- Forbidden Fruit: 1.733.000 spettatori con il 18.7% di share;
- Verissimo: 1.689.000 spettatori pari al 19.8% nella prima parte e 1.794.000 spettatori pari al 19% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.