Ascolti tv domenica 27 settembre 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Lo sposo indeciso” contro “Il mio nome è Carlo“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Lo sposo indeciso vs Il mio nome è Carlo – Auditel ieri sera, domenica 27 settembre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Lo sposo indeciso” contro “Il mio nome è Carlo”. Chi ha vinto?

Rai 1: Lo sposo indeciso, il film del 2023 sceneggiato, diretto e montato da Giorgio Amato ha divertito 1.633.000 spettatori pari al 10.8% di share.

Su Rai 2: Mondiali di Ciclismo, la gara disputati a Montreal, in Canada, ha coinvolto 1.051.000 spettatori (6.6%).

Rai 3: PresaDiretta, il programma che racconta i temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità condotto da Riccardo Iacona ha interessato 1.102.000 spettatori pari al 6.6% di share.

Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano che dà voce alle opinioni più controcorrente e “fuori dal coro” ha incuriosito 570.000 spettatori con il 5.1% di share.

Canale 5: Il mio nome è Carlo, il film tv che racconta la storia di Carlo Acutis, il giovane milanese diventato simbolo di fede e modernità, ha emozionato 4.269.000 spettatori con uno share del 29.6%.

Italia 1: Le Iene presentano Inside, lo spin-off del celebre programma ideato da Davide Parenti ha attirato l’attenzione di 746.000 spettatori con il 7.4%.

La7: Il collezionista di ossa, il film del 1999 diretto da Phillip Noyce, tratto dall’omonimo romanzo di Jeffery Deaver ha attirato l’attenzione di 276.000 spettatori con il 2%.

Tv8: Norvegia-Portogallo, la partita di Nations League ha appassionato 832.000 spettatori con il 4.8% di audience.

Nove: Ornella senza fine, lo speciale, in replica, dedicato ad Ornella Vanoni ha raccolto 396.000 spettatori con lo 3.1%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 3.820.000 spettatori con il 21.1 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.295.000 spettatori con il 23.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 27 settembre 2026

RAI 1

Domenica In : 1.940.000 spettatori con il 18.9 % nella prima parte e 1.499.000 spettatori con il 16.5 % nella seconda parte%;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte%; Da Noi… A Ruota Libera: 1.376.000 spettatori con il 15.1%.

Canale 5