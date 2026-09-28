Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, Domenica 27 settembre 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera di domenica 27 settembre 2026

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. Ecco come sono andati i programmi ieri, Domenica 27 settembre 2026.

Ascolti tv Domenica In, Verissimo

Su Rai1, la prima puntata della nuova stagione di Domenica In condotta da Mara Venier, tornata al timone del suo storico programma domenicale, ha visto incollati alla tv 1.940.000 spettatori con il 18.9% nella prima parte e 1.499.000 spettatori con il 16.5% nella seconda parte. Subito dopo, Da Noi… A Ruota Libera ha intrattenuto un pubblico di 1.376.000 spettatori con il 15.1%.

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (1.946.000 – 16.1%), la soap Beautiful raggiunge un dato di ascolto di 1.883.000 spettatori pari al 16.5%, Tutto per la mia Famiglia 1.767.000 spettatori pari al 16.8% e Forbidden Fruit 1.733.000 spettatori pari al 18.7%.

A seguire Verissimo, condotto da Silvia Toffanin incolla davanti alla tv 1.689.000 spettatori pari al 19.8% nella prima parte e 1.794.000 spettatori pari al 19% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Share della fascia del Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto tv medio di 2.207.000 spettatori pari al 19.2%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.245.000 spettatori pari al 22.2%.

Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha visto l’interesse di ben 1.609.000 spettatori (15.5%), mentre Caduta Libera conquista 2.022.000 spettatori (15.2%).

Ascolti tv fascia oraria Access Prime Time

Su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino arriva a 3.820.000 spettatori (21.1%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.251.000 – 19.1%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui raccoglie un dato Auditel di 4.295.000 spettatori pari al 23.7%.