Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (28 settembre 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Da
Emanuele Ambrosio
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Tina Cipollari a Uomini e Donne

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 28 settembre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il ritorno di Cinzia e Marco in studio. La coppia racconta l’evolversi della loro storia d’amore parlando anche di un possibile matrimonio.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riparte dal Trono Classico con Paola e Antonio. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 28 settembre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++

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Emanuele Ambrosio
Testardo, sognatore, ironico, logorroico, attento osservatore e curioso all'ennesima potenza. Campano di origini, ma alla continua ricerca del suo posto nel mondo si laurea in Scienze Politiche e contemporaneamente completa il percorso per diventare Giornalista Pubblicista. Consumatore di dischi, tele-dipendente, appassionato di cinema e serie tv. Diverse le collaborazioni: dalla carta stampata fino al passaggio al giornalismo online.