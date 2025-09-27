Ascolti tv di venerdì 26 settembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tale e Quale Show 2025” contro “Tradimento“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 26 settembre 2025?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Tale e Quale Show vs Tradimento. Auditel ieri sera, 26 settembre 2025

Sfida Rai1 e Canale 5: “Tale e Quale Show 2025” contro “Tradimento”. Chi ha vinto?

Rai1: Tale e Quale Show 2025, la nuova edizione del varietà condotto da Carlo Conti ha incollato alla tv 2.783.000 spettatori pari al 19.3% di share.



Rai 2: Ore 14 Sera, il programma di Milo Infante che approfondisce i casi di cronaca di maggior attualità, attraverso testimonianze e inchieste ha attirato l’attenzione di 734.000 spettatori (6.1%).

Rai 3: Kabul, il film thriller geopolitico in 6 episodi che segue la caduta di Kabul nell’agosto 2021 ha interessato 400.000 spettatori con il 2.3%.

Rete 4: Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha registrato 967.000 spettatori con il 7.6% di share.

Canale 5: Tradimento, i nuovi episodi della serie tv turca hanno coinvolto 2.082.000 spettatori con uno share del 14.8%.

Italia 1: Jurassic World – Il dominio, il film del 2022 co-scritto e diretto da Colin Trevorrow con protagonista Chris Pratt ha tenuto col fiato sospeso 897.000 spettatori (share 6.1%).

La7: Propaganda Live, l’appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia condotto da Diego Bianchi ha fatto compagnia a 876.000 spettatori e il 7.1%.

Tv8: Pechino Express, il game reality condotto da Costantino della Gherardesca ha appassionato 487.000 spettatori con il 3.2% di share.

Nove: Alessandro Siani – Offline: lo show del comico e regista, un’attenta analisi e riflessione su come la vita di oggi sia connessa alla tecnologia, ha divertito 317.000 spettatori con uno share del 1.8%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.065.000 spettatori con 21.3% di Auditel.

Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.906.000 spettatori con il 25.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 26 settembre 2025

RAI 1

La volta buona : 1.371.000 spettatori con lo 14.5 %;

: spettatori con lo %; Il Paradiso delle Signore : 1.366.000 spettatori con lo 15.6 %;

: spettatori con lo %; Vita in Diretta: 1.886.000 con il 21.7%.

CANALE 5