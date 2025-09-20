Off Line, l’ultimo show di Alessandro Siani arriva in chiaro in prima serata sul NOVE. Una serata all’insegna del divertimento con un monito: “spegni il telefono ed accendi la vita!”.

Alessandro Siani con Off Line sul NOVE: quando in tv

Dopo il grande successo del tour 2025, Alessandro Siani sbarca sul NOVE con lo spettacolo “Off line”. Segnate la data: venerdì 26 settembre 2025 dalle ore 21.30 sul NOVE arriva l’ultimo show di Siani ricco di comicità e divertimento che mette al centro l’uso smodato del telefono e la società iperconnessa di oggi. Un monologo in cui il regista, attore e cabarettista invita a spegnere il telefono e accendere la vita. Una riflessione attenta sui tempi moderni che impongono quasi l’essere sempre online e connessi. Lo show arriva per la prima volta in tv sul NOVE dopo aver fatto ridere platee intere in giro per l’Italia negli ultimi due anni.

Il comico napoletano prende di mira l’ossessione da smartphone e la mania di stare sempre connessi. E lo fa a modo suo: con battute fulminanti, racconti quotidiani e una verità che tutti, sotto sotto, riconosciamo. Perché sì, siamo quelli che non riescono a staccarsi dal telefono… ma che allo stesso tempo hanno bisogno di ridere di questa dipendenza.

Alessandro Siani, la riflessione nello show Offline: “Se spegni il telefono, si accende la vita”

“Se spegni il telefono, si accende la vita” è lo slogan-manifesto dello show di Alessandro Siani. Ed è proprio questo l’intento dello show comico: tornare a ridere, guardarsi negli occhi, condividere un momento senza filtri né notifiche. Un’ora di intrattenimento che spazia da “vocali imbarazzanti” alle convivenze familiari, ma anche diete, medici e le immancabili ansie quotidiane. Nel monologo di Siani c’è davvero un po’ di tutti noi. Dopo la messa in onda sulla piattaforma streaming di Prime Video, Off line di Alessandro Siani arriva per la prima volta in chiaro in tv.

Un’ora di comicità autentica, registrata live, «senza applausi aggiunti» – come precisa lo stesso Siani. Insomma: niente like, niente stories, solo risate vere. Spegni il telefono e vivi Off line!