Ascolti tv 21 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tale e Quale Show” contro “Il Volo – Uno per tutti“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 21 ottobre 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: “Tale e Quale Show” vs “Il Volo – Uno per tutti”. Auditel del 21 ottobre 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Tale e Quale Show” contro “Il Volo – Uno per tutti”. Chi ha vinto?

Rai 1: Tale e Quale Show, la quinta puntata del varietà condotto da Carlo Conti ha intrattenuto 2.511.000 spettatori pari allo 18.4% di share.

Su Rai 2: Patù, la passione delle idee, il programma di Roberto Inciocchi che racconta l’Italia, con reportage dal territorio, politica, cronaca, intelligenza artificiale e grandi storie italiane ha raccolto 194.000 spettatori pari al 1.7%.

Rai 3: Chi l’ha visto, lo storico programma alla ricerca delle persone scomparse, tra casi irrisolti e misteri da risolvere condotto da Raffaella Griggi ha tenuto col fiato sospeso 1.046.000 spettatori pari allo 7.1% di share.

Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata da Bianca Berlinguer con tanti ospiti ha registrato 531.000 telespettatori pari ad uno share del 4.4%.

Canale 5: Il Volo – Uno per tutti, la seconda puntata dello show musicale dei tre tenori ha fatto compagnia a 1.857.000 spettatori con uno share del 15.6%.

Italia 1: Skyscraper, il film del 2018 scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber con protagonista Dwayne Johnson ha appassionato 887.000 spettatori con il 5.4% di audience.

La7: Una giornata particolare, il programma che vede Aldo Cazzullo raccontare un appassionante viaggio nella giornata cruciale di un personaggio storico ha incuriosito 1.020.000 spettatori con il 6.4%.

Tv8: Bayern Monaco-Arsenal, la partita di Champions League ha appassionato 896.000 spettatori (4.9%).

Nove: Il Tavolo di Che tempo che fa, il talk condotto da Fabio Fazio con tantissimi ospiti ha interessato 497.000 spettatori con il 3.4% e 235.000 spettatori con il 3% nella parte chiamata Il Tavolo di Che Tempo Che Fa… E per Finire….

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 4.110.000 spettatori con il 20.8 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.089.000 spettatori con il 20.9% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 21 ottobre 2026

RAI 1

La Volta Buona : 1.540.000 spettatori con il 14.9 % nella prima parte e 1.651.000 spettatori con il 18.8 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.441.000 spettatori con il 17.9% ;

: spettatori con il ; Vita in diretta: 1.496.000 spettatori con il 17.9% nella presentazione e 1.884.000 spettatori con il 19.2%.

CANALE 5