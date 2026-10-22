Il mese di novembre 2026 è pronto a regalare serie e film per tutta la famiglia che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery.

Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e TURBO. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Novembre 2026.

Discovery: gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Novembre 2026

Vediamo nel dettaglio tutti i canali del gruppo Discovery.

I programmi su Real Time

UN VIP IN CONVENTO (Prima tv) – Mercoledì 4 novembre, alle 21.30. La famosa agente immobiliare Mariana D’Amico sarà ospite del Monastero delle Benedettine di Sant’Anna a Bastia Umbra, il convento de “La cucina delle monache”. Mariana vivrà un’esperienza dal forte impatto spirituale: dedicherà un weekend a contatto con la natura e riscoprirà l’essenza autentica delle cose.

L’ATELIER DELLE CERIMONIE (Prima tv) – Ogni mercoledì, dall’11 novembre, alle 21.30. L’atelier Vanitas a Napoli apre le porte alle future spose alla ricerca dell’abito perfetto. Scopriamo le emozioni, le personalità e i sogni di ogni donna, fino alla scelta del vestito che indosseranno il giorno più importante della loro vita.

CORTESIE PER GLI OSPITI (Prima tv) – Ogni lunedì, dal 16 novembre, alle 19.30. Arriva la nuova stagione di “Cortesie per gli ospiti”. Csaba della Zorza, Roberto Valbuzzi e Tommaso Zorzi giudicano i protagonisti delle nuove sfide a colpi di ospitalità. Una gara tra lifestyle, convivialità e arte culinaria che racconta l’arte del ricevere con eleganza e autenticità. Chi vincerà la sfida?

CASA A PRIMA VISTA: ROMA VS MILANO (Prima tv) – Giovedì 19 novembre, alle 21.30. In una puntata speciale di “Casa a prima vista”, assistiamo a una gara speciale tra Milano e Roma, in cui gli agenti usciranno dai confini delle loro città per sfidarsi in Trentino. Gli esperti si metteranno alla prova cercando di accogliere le richieste di clienti sempre più esigenti: quale squadra riuscirà a conquistare gli acquirenti?

90 GIORNI PER INNAMORARSI (Prima tv) – Ogni domenica, dal 22 novembre, alle 22.10. Torna il famoso reality che segue coppie formate da un cittadino statunitense e un partner straniero. Le coppie hanno 90 giorni di tempo per convivere, superare le differenze culturali e decidere se sposarsi o porre fine alla loro relazione, rimandando il partner nel suo paese di origine. Quali coppie sceglieranno di dividersi e chi, invece, proseguirà la conoscenza?

EXTREME HUMANS (Prima tv) – Ogni sabato, dal 28 novembre, alle 21.30. Un documentario che racconta le storie di persone provenienti da tutto il mondo affette da condizioni mediche e fisiche rare e straordinarie. Scopriamo la loro quotidianità e le sfide che devono costantemente affrontare.

I programmi su DMAX

SENZA LEGGE: VIAGGIO NELLE NO-GO ZONES / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 22 novembre, alle 21.25. Giuseppe Bertuccio D’Angelo, volto del canale YouTube del Progetto Happiness, ci conduce nei luoghi più pericolosi del mondo. Dalla zona più letale di Cali a una notte con i banditi a Bogotá fino ai narcos di Rio de Janeiro e ai segreti di una delle

prigioni più pericolose della Terra, Giuseppe affronta un coraggioso viaggio nelle no-go zones.

I programmi su Food Network

MADE IN PICENO / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dall’11 novembre, alle 22.00. Lo chef Daniele Citeroni e l’attore Paolo Camilli attraversano il Piceno alla scoperta di produttori,

borghi e ingredienti d’eccellenza. Un viaggio tra ironia, incontri e assaggi che, in ogni tappa, si conclude in cucina dove i prodotti del territorio diventano deliziose ricette.

FUORI DAL BANCO / PRIMA TV – Ogni martedì, dal 24 novembre, alle 22.00. Roberto Valbuzzi e Luca Terni partono alla scoperta delle migliori macellerie italiane del Club dei Galli. Tra eccellenze, storie e sfide all’insegna del gusto, i due compiono un viaggio alla scoperta di persone con passione e talento che trasformano una macelleria in una vera boutique della carne.

I programmi su Discovery

AVVENTURE IMPOSSIBILI CON JOSH GATES / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 4 novembre, alle 21.15. Torna Josh Gates che indaga sulle leggende più iconiche e affascinanti per scoprire la verità. Le sue avventure lo condurranno in tutto il mondo: dovrà affrontare situazioni rischiose mentre analizza misteri che sono irrisolti da secoli. Tra conoscenze archeologiche e un pizzico di umorismo, Josh offre uno sguardo nuovo su storie millenarie.

DESTINAZIONE: IGNOTO / PRIMA TV – Ogni sabato, dal 14 novembre, alle 21.15. Una nuova serie con protagonista l’avventuriero Fritz Meinecke che intraprende missioni apparentemente impossibili negli angoli più remoti del mondo, con un equipaggiamento limitato e senza aiuti esterni. Dai deserti fino alle foreste pluviali e ai climi artici, Meinecke si spinge oltre ogni limite affrontando nuove sfide.

COSE DI QUESTO MONDO – Ogni giovedì, dal 26 novembre, alle 21.15. Enormi tsunami che scompaiono nel nulla, un inquietante lago rosso e un grande vortice oceanico: dallo spazio emergono immagini straordinarie e anche enigmatiche. Attraverso l’analisi di questi

misteriosi fenomeni, “Cose di questo mondo” mostra il lavoro di scienziati ed esperti impegnati a dare un senso a questi eventi. Un viaggio tra scienza e mistero che analizza teorie, dati e osservazioni per svelare gli enigmatici segreti del nostro pianeta.

I programmi su Turbo

MORLOCK MOTORS: REPERTI D’ASSALTO / PRIMA TV – Ogni venerdì, dal 13 novembre, alle 22.15. In “Morlock Motors: reperti d’assalto”, Michael Manousakis e il suo team affrontano sfide ancora più ambiziose tra Europa e Stati Uniti. Dal recupero e restauro di mezzi militari rari alla sistemazione di uno storico aereo anfibio, il team affronta viaggi,

affari rischiosi e interventi spettacolari in una corsa contro il tempo ricca di imprevisti.

TITANS OF STEEL: TESORI D’ACCIAIO/ PRIMA TV – Ogni domenica, dal 15 novembre, alle 22.15. Arriva la nuova stagione di “Titans of Steel: tesori d’acciaio”. Ogni membro della squadra è specializzato in un ambito diverso, dando la caccia alle rarità più preziose. Gli oggetti più preziosi finiranno nelle mani di restauratori esperti che li trasformeranno in veri e propri tesori.

DAL POLLAIO ALLA PISTA / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 30 novembre, alle 22.15.

Davide Cironi torna su Turbo alla ricerca di vecchie automobili dimenticate e inutilizzate scovate nei pollai di tutta Italia. Davide proverà a dare loro una seconda possibilità restaurandole e riportandole in strada.

I programmi sul Giallo

LE INDAGINI DI ROY GRACE 6 PRIMA TV ASSOLUTA – Da giovedì 5 novembre un episodio alle ore 21.10. In prima visione altri quattro episodi delle Indagini di Roy Grace, per la sesta stagione inedita in arrivo in Italia. Nuove vicende e nuovi delitti nella zona della costa inglese tra Brighton e Hove, affascinanti scenari per questa serie che ha come protagonista un sovrintendente di Polizia serio ed efficiente con un dolore privato che lo rende schivo ed inquieto: il detective Roy Grace, ispirato al personaggio della serie di romanzi bestseller di Peter James.

Mentre Grace indaga sui casi più delicati e complessi con l’aiuto dell’affidabile e comprensivo sergente Glenn Branson, nella sua vita privata le cose progrediscono e si complicano, dopo che ha ricevuto nuove vitali informazioni sulla scomparsa della sua prima moglie, Sandy. Nei nuovi episodi altre sorprese e altri delitti, nuove indagini e personaggi usciti da un passato sempre tenebroso e difficile da interpretare: l’atmosfera ideale per un crime raffinato e appassionante.

I programmi su K2

IL BARBIERE PASTICCIERE NUOVI EPISODI – dal 2 al 23 novembre ogni lunedì alle 20.00. Il barbiere più talentuoso del mondo è una fetta di pane dal carattere deciso e apparentemente cinico, ma con un grande cuore. Nella sua bottega ogni taglio è uno spettacolo e ogni cliente diventa protagonista di una trasformazione unica: dolcetti, dessert e personaggi deliziosamente strampalati arrivano da Pan Barbiere con problemi piccoli e grandi, e ne escono con un look tutto nuovo… e spesso con una lezione da ricordare.

MR BEAN NUOVA SERIE in 1Tv K2 – 9 Novembre dal lunedì al venerdì alle 13.20 e 18.20. La serie segue le disavventure quotidiane di Mr. Bean, un uomo eccentrico, infantile e creativo che affronta le situazioni più comuni in modo del tutto insolito e spesso disastroso. Vivendo nel suo piccolo appartamento insieme all’inseparabile orsacchiotto Teddy, Bean si trova continuamente coinvolto in equivoci, pasticci e avventure comiche.

KI E HI NEL REGNO DEL PANDA NUOVI EPISODI – 16 Novembre dal lunedì al venerdì alle 17.00. Ki e Hi sono due fratelli perennemente in lite ma che in fondo si vogliono un mondo di bene. La storia si svolge in un mondo fantastico e divertente, dove gli umani coesistono con una moltitudine di animali antropomorfi e altre creature surreali, dove niente è dato per scontato.

I programmi su Frisbee

GRIZZY E I LEMMING – NUOVA SERIE in 1TV su Frisbee dal 2 Novembre dal lunedì al venerdì alle 20.30. Grizzy e i Lemming è una serie animata comica che racconta le continue sfide tra Grizzy, un orso bruno che vuole godersi in pace la casa del guardaboschi, e una banda di dispettosi Lemming, sempre pronti a combinare guai. Ogni episodio è una divertente lotta per il controllo della casa e delle sue comodità, ricca di inseguimenti, gag e situazioni esilaranti.

PIGGY BUILDERS – MAIALINI COSTRUTTORI NUOVI EPISODI in 1TV Assoluta – Dal 16 Novembre dal lunedì al venerdì alle 19.00. Unisciti all’adorabile trio – Cornelia, Cesar e Charlie – carismatici fratelli con la coda arricciata, mentre si lanciano nella loro passione per le costruzioni, ogni giorno. Condividono un profondo amore per le costruzioni, la risoluzione dei problemi e la loro meravigliosa comunità a Foresta Bella. C’è un’altra cosa

che hanno in comune: hanno tutti molto da imparare sul lavoro di squadra. Quando riescono a lavorare in squadra, l’impossibile diventa possibile!

GIUST’IN TEMPO NUOVI EPISODI in 1TV Frisbee – 2 Novembre dal lunedi al venerdi alle ore 19.30. Ogni giorno una nuova avventura aspetta Giustino, Ciuffetto e Olivia! Grazie alla sua straordinaria fantasia, Giustino viaggia nel tempo e nello spazio, esplorando mondi incredibili, incontrando nuovi amici e imparando importanti lezioni su amicizia, collaborazione e fiducia in sé stesso

I programmi su HGTV (Home & Garden)

UN CASTELLO A SORPRESA / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 23 novembre, alle 22.00. Arriva la seconda stagione di “Un castello a sorpresa”. Daphne e Ian hanno ereditato uno

splendido castello francese e si sono lanciati nella sfida più grande della loro vita: restaurare la storica dimora e trasformarla in un’attività di successo. Interventi spettacolari, imprevisti e grandi ambizioni: i due lottano per preservare un’eredità unica e dare nuova vita a una struttura da sogno.