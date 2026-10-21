Ascolti tv di martedì 20 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tutto l’amore che resta” contro “Zelig 30“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 20 ottobre 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Tutto l’amore che resta vs Zelig 30 | Auditel del 20 ottobre 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Tutto l’amore che resta” contro “Zelig 30”. Chi ha vinto?

Rai 1: Tutto l’amore che resta, la nuova fiction con Raoul Bova ha coinvolto 2.757.000 spettatori pari allo 15.3% di share.

Su Rai 2: Una storia ancora semplice, il concerto dei Negramaro all’Arena di Verona ha incuriosito 355.000 spettatori pari al 2.5% di Audience.

Rai 3: Filorosso, il programma condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi dedicato all’attualità con inchieste, interviste e reportage dal campo ha raccolto 379.000 spettatori con il 2.8% di auditel.

Rete 4: Verità Nascoste, il programma dedicato ai casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante ha registrato 1.021.000 telespettatori pari ad uno share dello 8.5%.

Canale 5: Zelig 30, la terza puntata del comic show condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz ha divertito 1.802.000 spettatori con uno share del 14.8%.

Italia 1: Aftermath – In trappola, il film americano del 2024 diretto da Patrick Lussier ha tenuto col fiato sospeso 355.000 spettatori con il 4.9% di audience.

La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha informato 1.640.000 spettatori e il 10.7% e 548.000 spettatori e il 9% nella parte chiamata DiMartedì Più.

Tv8: X-Factor 2026, il talent musicale condotto da Giorgia ha intrattenuto 769.000 spettatori spettatori con il 5.9% di share.

Nove: Alive – I sopravvissuti delle Ande, il documentario che racconta la vera storia del disastro aereo del volo 571 delle Forze Aeree Uruguaiane ha interessato 189.000 spettatori con il 1.3% di share.

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi di Stefano De Martino : 4.479.000 spettatori con il 21.3 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.513.000 spettatori con il 21.6% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 20 ottobre 2026

RAI 1

La volta buona : 1.479.000 spettatori con il 15.2 % nella prima parte e 1.660.000 spettatori con il 19.6 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.370.000 spettatori con uno share del 16.9 %;

: spettatori con uno share del %; Vita in diretta: 1.482.000 spettatori con il 18% nella presentazione e 1.851.000 spettatori con il 19.1%.

CANALE 5