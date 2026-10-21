Sarà una settimana decisamente ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans di Beautiful. Nelle puntate in onda dal 24 al 30 ottobre nel daytime di Canale 5 assisteremo alla crisi profonda tra Ridge e Brooke. La mossa di Hope e Carter ai danni della Forrester Creation ha forti ripercussioni anche nella coppia. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni italiane Beautiful (puntate dal 24 al 30 ottobre)

Quando Remy consegna una pizza in ufficio a Electra, i due iniziano a parlare suscitando il risentimento di Will, che invita il ragazzo a riprendere il suo giro di consegne. Subito dopo il figlio di Bill si giustica dicendo che una distrazione della giovane potrebbe incidere negativamente sul suo lavoro, e lei – pur ammettendo di gradire la visita di una persona amica – è concorde nell’affermare che questa occasione è per lei importante e non intende fallire nell’obiettivo di crearsi un futuro nel mondo della moda.

Remy si allontana irritato, lasciando dietro di sé Will con il sospetto che la ragazza sia il vero motivo per cui è tornato a Los Angeles. Quando REmy rimane da solo, osserva sul computer una foto di Electra lasciata aperta in un programma di fotoritocco, lasciando presagire inquietanti sviluppi.

Beautiful, trame settimanali al 30 ottobre

Hope parla con Zende e lo informa che ora il nuovo capo della Forrester Creations è Carter. Zende fatica ad accettare la notizia, perchè per lui l’azienda appartiene alla famiglia Forrester. Subito dopo il ragazzo affronta l’avvocato e lo accusa di essersi appropriato della holding in modo disonesto, alimentando il clima di tensione che già aleggia nell’aria.

Ma l’atmosfera all’interno dell’azienda non è niente se paragonata a quella che si respira a casa di Ridge e Brooke. I due discutono animatamente nel salotto, e si accusano a vicenda sul tradimento di Hope e Carter. Forrester è convinto che la figlia di Brooke abbia agito con una astuzia inaudita, manipolando l’avvocato e portandolo a tradire i suoi stessi principi di lealtà, mentre Brooke – pur contraria al modo di agire dei due – si schiera dalla parte della figlia. Logan – per rimarcare la sua tesi secondo la quale tutti i componenti della sua famiglia sono stati sempre vittime di discriminazioni professionali e ingiustizie – cita il successo della formula Belief e della linea Brooke for Bedroom, sottolineando il fatto che la sua famiglia ha sempre dato un grande contributo all’azienda.

Cos’altro accade negli episodi Beautiful, in onda su Canale 5?

Dal confronto allo scontro il passo è breve, e Ridge – sopraffatto dalla rabbia nel vedere che la compagna non intende schierarsi dalla sua parte – si rivolge a Hope usando parole offensive. L’atteggiamento di Forrester riapre vecchie ferite in Brooke, ricordandole le umiliazioni subite da Stephanie, e quando lei si rifiuta di cacciare la figlia di casa Ridge decide di andarsene.

Ridge si rifugia a casa di Steffy, dove trova anche Taylor pronta a dargli tutto il suo sostegno. Madre e figlia sono convinte che la principale responsabile di tutto sia Hope, e criticano apertamente Brooke per averla difesa nonostante la ragazza abbia portato avanti un’azione particolarmente grave.

Mentre Katie fa fatica ad accettare quanto accaduto alla Forrester Creations, e non riesce a capacitarsi del fatto che Carter (sempre leale nei confronti della famiglia) abbia potuto ingannare tutti, Eric discute con Ridge e Steffy mostrandosi furioso per aver perso il controllo della maison.