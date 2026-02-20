Ascolti tv giovedì 19 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Don Matteo 15” contro “Striscia La Notizia“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 19 febbraio 2026? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Don Matteo 15, i nuovi episodi della serie con protagonisti Raoul Bova e Nino Frassica hanno incollato alla tv 3.633.000 spettatori (21.9%).

Su Rai 2: Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, le gare dei XXV Giochi olimpici invernali, noti anche come Milano Cortina 2026 hanno attirato l’attenzione di 2.025.000 spettatori con il 10.2% di share.

Rai 3: Splendida Cornice, il people show che coniuga cultura, arte e attualità con ironia e leggerezza condotto da Geppi Cucciari ha fatto compagnia a 836.000 spettatori al 5.1% di share.

Rete 4: Dritto e Rovescio, il programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo del Debbio ha informato 815.000 spettatori con lo 6.4% di share.

Canale 5: Striscia La Notizia, la quinta ed ultima puntata della 38esima edizione del tg satirico condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ha intrattenuto 1.479.000 spettatori con il 10.3% di share.

Italia 1: Mission: Impossible – Rogue Nation, il film del 2015 diretto da Christopher McQuarrie con Tom Cruise e Jeremy Renner ha appassionato 658.000 spettatori con 3.9% di share.

La7: Piazza Pulita, il programma televisivo settimanale di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli ha registrato 895.000 spettatori con il 6.5% di share.

Tv8: Celtic-Stoccarda, i playoff di Europa League 2026 hanno interessato 348.000 spettatori con lo 1.7% di share.

Nove: Only Fun Comico Show, il programma televisivo comico condotto da Belén Rodríguez e i PanPers ha strappato un divertito 587.000 spettatori con il 3.6% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.906.000 spettatori con il 22.6 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna: 4.559.000 spettatori con il 21.1%.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 19 febbraio 2026

RAI 1

La volta buona : 1.628.000 spettatori con il 13.8 % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e 1.690.000 spettatori con il 16.9 % nella seconda parte dalle15:30 alle 16:01;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle15:30 alle 16:01; Il Paradiso delle Signore : 1.673.000 spettatori con il 17.1 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 1.749.000 spettatori con il 17.4% nella presentazione dalle 16:56 alle 17:47 e 2.240.000 spettatori con il 19.3% dalle 17:47 alle 18:37.

