Ascolti tv sabato 18 aprile 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Canzonissima 2026” contro “Amici Il Serale“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 18 aprile 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Canzonissima 2026 vs Amici Il Serale | Auditel ieri sera, 18 aprile 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Canzonissima” contro “Amici Il Serale”. Chi ha vinto?

Rai 1: Canzonissima 2026, la quinta puntata dello show musicale condotto da Milly Carlucci ha incollato alla tv 2.283.000 spettatori pari al 17.9% di share.

Su Rai 2: The Rookie, la serie televisiva creata da Alexi Hawley con Nathan Fillion e Alyssa Diaz ha tenuto col fiato sospeso 613.000 spettatori pari al 3.8%.

Rai 3: Il capo perfetto, il film spagnolo del 2021, scritto e diretto da Fernando León de Aranoa ha coinvolto 546.000 spettatori e il 3.5 di share.

Rete 4: Don Camillo e l’onorevole Peppone, il film del 1955 diretto da Carmine Gallone con protagonisti Gino Cervi e Fernandel ha fatto compagnia a 1.002.000 spettatori pari al 6.5% di share.

Canale 5: Amici di Maria – Il Serale 2026, la quinta puntata del serale condotto da Maria De Filippi ha appassionato 3.009.000 spettatori con uno share del 22.4%.

Italia 1: Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo, il film d’animazione del 2022 diretto da Kyle Balda, Brad Ableson e Jonathan del Val ha fatto compagnia a 748.000 spettatori con il 4.6%.

La7: In altre parole il talk show condotto da Massimo Gramellini ha interessato 1.302.000 spettatori con il 7.4% nella prima parte e 670.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, il programma che vede quattro locali diversi della stessa zona competere tra loro per stabilire quale sia il migliore ha incuriosito 329.000 spettatori (2%).

Nove: Accordi e Disaccordi, il programma di attualità condotto da Luca Sommi con Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha raccolto 579.000 spettatori con 3.9% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Ascolti Affari Tuoi : 3.935.000 spettatori con il 22.4 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.075.000 spettatori con il 23% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 18 aprile 2026

RAI 1

Bar Centrale : 1.333.000 spettatori ( 11.9 % );

: spettatori ( ); A Sua Immagine : 757.000 spettatori ( 9.2 %) nella prima parte e 679.000 spettatori ( 8.7 %) nella seconda parte;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori ( %) nella seconda parte; Ciao Maschio: 940.000 spettatori (11.8%) nella prima parte dalle 17:07 alle 18:22 e 1.268.000 spettatori (14.3%) nella seconda parte.

CANALE 5