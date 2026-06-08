“Mussolini – Le verità nascoste” è lo speciale condotto da Massimo Giletti dedicato alla storia delle ultime ore di Benito Mussolini e dei misteri conseguenti la sua morte. Un documentario – inchiesta che cerca di rispondere ad una serie di domande che risuonano ad 80 anni dalla morte del Duce.

“Mussolini – Le verità nascoste”, lo speciale stasera su Rai3

Stasera, lunedì 8 giugno 2026, dalle ore 21.15 appuntamento in prima serata su Rai3 con “Mussolini – Le verità nascoste“, lo speciale tra documentario e inchiesta, condotto da Massimo Giletti. Un viaggio inchiesta sulle verità nascoste che, ancora oggi, riguardano le ultime ore di vita di Benito Mussolini e dei misteri conseguenti la sua morte. Tante le domande al centro dello speciale tv.

Sulla morte di Benito Mussolini si conosce davvero tutta la verità? Stando ad alcuni studiosi sulla fine del Duce si allungherebbe l’ombra del primo ministro britannico Winston Churchill. Ma perché lo statista inglese avrebbe voluto eliminare Mussolini? Forse il Duce era a conoscenza di informazioni compromettenti per il Governo Inglese? Per anni Winston Churchill e Mussolini si sarebbero scambiati una lunga corrispondenza epistolare: possibile che i due si siano rivelati retroscena e verità scomode sulla Seconda guerra mondiale? Una cosa è certa: Churchill nel settembre del 1945, dopo aver vinto la guerra ma perso le elezioni, è stato in Italia per una vacanza sul lago di Como proprio nei luoghi in cui Mussolini ha vissuto gli ultimi giorni della sua vita.

Tante, troppe le domande che, ancora oggi, ad ottanta anni di distanza dalla morte del Duce nessuno l’ha mai trovato. Una serie di domande a cui lo speciale, tra documentario e inchiesta, condotto da Massimo Giletti, cerca di trovare una risposta con la partecipazione di esperti, storici e giornalisti.

“Mussolini – Le verità nascoste”, ospiti dello speciale su Rai3

L’obiettivo dello speciale “Mussolini – Le verità nascoste” condotto da Massimo Giletti è quello di restituire la verità storica degli eventi presi in esame nella loro complessità. Un “viaggio” che prende il via da una serie di domande legate agli ultimi anni di vita del Duce. A cercare di dare una risposta studiosi e dai testimoni di quei fatti fino a oggi, ma anche esperti, storici e giornalisti protagonisti dell’indagine.

Ma passiamo agli ospiti dello speciale tv dedicato a Mussolini: lo storico Gianni Oliva, il giornalista Bruno Vespa, la saggista Mirella Serri. E ancora: il saggista Roberto Festorazzi, Michele Santoro, il professor Vittorio Fineschi medico legale dell’Università “Sapienza” di Roma. Da segnalare anche la presenza della ricercatrice Valentina C. De Santis, il professor Richard Toye della “University of Exeter”. E ancora: la nipote del Duce Edda Negri Mussolini e Carlo Alberto Biggini, nipote di Carlo Alberto Biggini, ministro dell’Educazione della Repubblica Sociale Italiana.