Ascolti tv di giovedì 14 ottobre 2021: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Fino all’ultimo battito“ contro “Star in the Star“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 14 ottobre 2021? Da segnalare anche il ritorno di “The Good Doctor“.

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Fino all’ultimo battito vs Star in the Star. Auditel ieri sera, 14 Ottobre 2021

Sfida Rai1 e Canale 5: ‘Fino all’ultimo battito’ batte contro ‘Star in the Star’.

Rai 1: Fino all’ultimo battito, i nuovi episodi della serie con protagonisti Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero hanno appassionato 3.955.000 spettatori. Share dello 20%.

Su Rai 2: The Good Doctor, la nuova stagione della serie televisiva creata da David Shore ha incollato alla tv 1.155.000 spettatori (share al 4.9%). Nel cast: Freddie Highmore e Hill Harper.

Rai 3: Lui è peggio di me, lo show a due di Giorgio Panariello e Marco Giallini ha divertito 888.000 spettatori. Share del 4.1%.

Rete 4: Dritto e Rovescio, l’approfondimento giornalistico di Retequattro condotto da Paolo Del Debbio ha registrato 1.064.000 spettatori. Share 6.5%.

Canale 5: Star in the Star, la finale dello show condotto da Ilary Blasi ha incuriosito 2.057.000 spettatori. Share dell’12.7%. A trionfare è stata Loredana Bertè ossia Syria, secondo posto per Mina (Lola Ponce), terzo posto Michael Jackson (Alexia) e quarta classificata Lady Gaga (Silvia Salemi).

Italia 1: Chicago Med, la serie televisiva statunitense creata da Dick Wolf e Matt Olmstead ha appassionato 881.000 spettatori pari al 5.1% di share.

La7: PiazzaPulita: il programma di approfondimento politico con ospiti in studio ed in collegamento condotto da Corrado Formigli ha informato 1.099.000 spettatori pari allo 6.8% di auditel.

Tv8: Cani sciolti: il film del 2013 diretto da Baltasar Kormákur ha tenuto col fiato sospeso 474.000 spettatori. Share dell’2.3%. Nel cast: Denzel Washington.

Nove: Il contadino cerca moglie, il reality show che vede cinque contadini in cerca del grande amore ha divertito 391.000 spettatori per l’1.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 14 Ottobre 2021

RAI 1

Oggi è un altro giorno : 1.592.000 spettatori con il 13%.

: 1.592.000 spettatori con il 13%. Il paradiso delle signore: 1.840.000 spettatori con il 18.6% di share.

1.840.000 spettatori con il 18.6% di share. La vita in diretta: 2.012.000 spettatori con il 18.4% di share.

CANALE 5