Ascolti tv di domenica 12 aprile 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Roberta Valente – Notaio in Sorrento vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 12 aprile 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?
Rai 1: Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova fiction originale RAI creata da Alessia Palumbo con protagonisti Maria Vera Ratti e Alessio Lapice ha incollato alla tv 3.483.000 spettatori pari al 21.6% di share.
Su Rai 2: NCIS – Unità anticrimine, la serie televisiva statunitense di genere poliziesco, creata da Donald P. Bellisario e Don McGill ha coinvolto 659.000 spettatori (3.5% di share).
Rai 3: Report, il programma simbolo del giornalismo d’inchiesta in tv condotto da Sigfrido Ranucci ha attirato l’attenzione di 1.772.000 spettatori pari al 9.7% di share.
Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha informato 698.000 spettatori con il 5.6% di share.
Canale 5: Racconto di una notte, le serie tv turca ha appassionato 1.791.000 spettatori con uno share del 13.3%.
Italia 1: Zelig On, la nuova edizione dello show comico condotto da Paolo Ruffini con Lodovica Comello ha strappato un sorriso a 826.000 spettatori con il 5.9%.
La7: The War of Trump, il documentario che ricostruisce i retroscena della drammatica escalation militare contro l’Iran ha registrato 589.000 spettatori con il 3.3%.
Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro locali diversi, della stessa zona, competere tra loro per stabilire quale sia il migliore ha interessato 205.000 spettatori con il 1.5% di audience.
Nove: Che tempo che fa – Best of, il talk show di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha fatto compagnia a 313.000 spettatori con lo 2.6%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: 4.939.000 spettatori con il 24.9% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.655.000 spettatori con il 23.5% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 12 aprile 2026
RAI 1
- Domenica In: 2.142.000 spettatori con il 17.1% nella prima parte dalle 14:40 alle 15:15, 1.594.000 spettatori con il 12.9% nella seconda parte dalle 15:19 alle 16:41 e 1.517.000 spettatori con il 12.8% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara;
- Da noi a ruota libera: 1.565.000 spettatori (12.9%) di share.
Canale 5
- Beautiful: 2.058.000 con il 16.4% di share;
- Forbidden Fruit: 2.128.000 spettatori pari al 17.1%;
- La forza di una donna: 2.175.000 spettatori (17.4%) di share;
- Verissimo: 1.764.000 spettatori pari al 14.8% nella prima parte dalle 16:28 alle 17:02 e 1.784.000 spettatori pari al 14.8% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.