Ascolti tv 11 novembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tale e Quale Show” contro “Viola come il mare 3“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 11 novembre 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: “Tale e Quale Show” vs “Viola come il mare 3”. Auditel del 11 novembre 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Tale e Quale Show” contro “Viola come il mare 3”. Chi ha vinto?

Rai 1: Tale e Quale Show, una nuova puntata del varietà condotto da Carlo Conti ha intrattenuto 3.112.000 spettatori pari allo 22.8% di share.

Su Rai 2: Patù, la passione delle idee, il programma di Roberto Inciocchi che racconta l’Italia, con reportage dal territorio, politica, cronaca, intelligenza artificiale e grandi storie italiane ha raccolto 239.000 spettatori pari al 1.6%.

Rai 3: Chi l’ha visto, lo storico programma alla ricerca delle persone scomparse, tra casi irrisolti e misteri da risolvere condotto da Raffaella Griggi ha tenuto col fiato sospeso 963.000 spettatori pari allo 6.6% di share.

Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata da Bianca Berlinguer con tanti ospiti ha fatto compagnia a 612.000 telespettatori pari ad uno share del 5.1%.

Canale 5: Viola come il mare 3, la nuova stagione della serie tv con protagonista Francesca Chillemi ha appassionato 1.970.000 spettatori con uno share del 14%.

Italia 1: La guerra di domani, il film del 2021 diretto da Chris McKay con protagonista Chris Pratt ha coinvolto 886.000 spettatori con il 5.8% di audience.

La7: Una giornata particolare, il programma che vede Aldo Cazzullo raccontare un appassionante viaggio nella giornata cruciale di un personaggio storico ha informato 1.295.000 spettatori con il 9.1%.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, il programma che vede quattro locali diversi della zona competere tra loro per stabilire quale sia il migliore ha interessato 350.000 spettatori (2.5%).

Nove: Il Tavolo di Che tempo che fa, il talk condotto da Fabio Fazio con tantissimi ospiti ha incuriosito 651.000 spettatori con il 4.2% e 353.000 spettatori con il 4.1% nella parte chiamata Il Tavolo di Che Tempo Che Fa… E per Finire….

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 4.860.000 spettatori con il 24.7 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.249.000 spettatori con il 21.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati dell’11 novembre 2026

RAI 1

La Volta Buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00% ;

: spettatori con il ; Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5