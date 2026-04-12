Ascolti tv sabato 11 aprile 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Canzonissima 2026” contro “Amici Il Serale“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 11 aprile 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Canzonissima 2026 vs Amici Il Serale | Auditel ieri sera, 11 aprile 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Canzonissima” contro “Amici Il Serale”. Chi ha vinto?

Rai 1: Canzonissima 2026, la quarta puntata dello show musicale condotto da Milly Carlucci ha intrattenuto 2.206.000 spettatori pari al 17.4% di share.

Su Rai 2: Morgane – Detective geniale, la serie televisiva franco-belga ideata da Alice Chegaray-Breugnot con protagonista Audrey Fleurot ha coinvolto 859.000 spettatori pari al 5.5%.

Rai 3: La pelle del mondo, il viaggio dedicato alla vita sulla Terra, alla biosfera e al ruolo delle piante nel nostro futuro con Stefano Mancuso e Lillo Petrolo ha interessato 334.000 spettatori e il 2.1 di share.

Rete 4: Il ritorno di Don Camillo, il film con protagonisti Gino Cervi e Fernandel ha divertito 1.058.000 spettatori pari al 6.7% di share.

Canale 5: Amici di Maria – Il Serale 2026, la quarta puntata del serale condotto da Maria De Filippi ha incollato alla tv 3.248.000 spettatori con uno share del 23.1%.

Italia 1: Minions, il film d’animazione del 2015 diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda. Minions ha divertito 642.000 spettatori con il 3.8%.

La7: In altre parole il talk show condotto da Massimo Gramellini ha fatto compagnia a 1.338.000 spettatori con il 7.5% nella prima parte e 758.000 spettatori con il 5.3% nella seconda parte.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, il programma che vede quattro locali diversi della stessa zona competere tra loro per stabilire quale sia il migliore ha interessato 478.000 spettatori (2.7%).

Nove: Accordi e Disaccordi, il programma di attualità condotto da Luca Sommi con Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha registrato 595.000 spettatori con 3.9% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Ascolti Affari Tuoi : 4.185.000 spettatori con il 23.4 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.208.000 spettatori con il 23.4% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 11 aprile 2026

RAI 1

Bar Centrale : 0.000.000 spettatori ( 0.00 % );

: spettatori ( ); A Sua Immagine : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %) nella prima parte;

: spettatori ( %) nella prima parte; Ciao Maschio: 0.000.000 spettatori (0.00%) nella prima parte dalle 17:06 alle 18:18 e 0.000.000 spettatori (0.00%) nella seconda parte.

CANALE 5