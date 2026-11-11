Ascolti tv di martedì 10 novembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Livatino – Il giudice e i suoi assassini” contro “Giorgia Last Call“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 10 novembre 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Livatino – Il giudice e i suoi assassini vs Giorgia Last Call | Auditel del 10 novembre 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Livatino – Il giudice e i suoi assassini” contro “Giorgia Last Call”. Chi ha vinto?

Rai 1: Livatino – Il giudice e i suoi assassini, la serie tv diretta da Michele Placido con protagonisti Giuseppe De Domenico, Leonardo Maltese e Nino Frassica ha tenuto col fiato sospeso 2.683.000 spettatori pari allo 17.2% di share.

Su Rai 2: Party Angels, il docu-reality condotto da Raffaella Zardo che guida due giovani ballerine nella nightlife, da Riccione a Ibiza ha incuriosito 242.000 spettatori pari al 1.4% di Audience.

Rai 3: Filorosso, il programma condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi dedicato all’attualità con inchieste, interviste e reportage dal campo ha interessato 332.000 spettatori con il 2.4% di auditel.

Rete 4: Verità Nascoste, il programma dedicato ai casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante ha raccolto 1.066.000 telespettatori pari ad uno share dello 8.6%.

Canale 5: Giorgia Last Call, il concerto evento di Giorgia all’Unipol Dome di Milano ha incollato alla tv 1.607.000 spettatori con uno share del 12.2%.

Italia 1: I mercenari – Expendables, il film action-movie di Sylvester Stallone con Sylvester Stallone e Jason Statham ha appassionato 1.689.000 spettatori con il 8.7% di audience.

La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha registrato 1.728.000 spettatori e il 11.2% e 572.000 spettatori e il 9.2% nella parte chiamata DiMartedì Più.

Tv8: X-Factor 2026, il talent musicale condotto da Giorgia ha intrattenuto 631.000 spettatori spettatori con il 4.6% di share.

Nove: Only Fun – Comico Show, il programma televisivo comico ha divertito 656.000 spettatori con il 4% di share.

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi di Stefano De Martino : 4.918.000 spettatori con il 24 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.290.000 spettatori con il 21% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 10 novembre 2026

RAI 1

La volta buona : 1.653.000 spettatori con il 15.7 % nella prima parte e 1.713.000 spettatori con il 19.1 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.551.000 spettatori con uno share del 18.1 %;

: spettatori con uno share del %; Vita in diretta: 1.592.000 spettatori con il 17.2% nella presentazione e 2.128.000 spettatori con il 19.1%.

CANALE 5