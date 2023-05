“Non vado via” segna il ritorno di Arisa alla musica. Una scelta controcorrente per l’artista di Pignola che ha deciso di puntare su una ballad emozionante in cui parla d’amore e perdono.

Arisa con “Non vado via” arriva dritto al cuore

Ci sono artisti nati per cantare e raccontarsi. Tra questi c’è sicuramente Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, tra le voci più belle della musica italiana degli ultimi quindici anni. Un talento unico che è tornato in radio con un nuovo singolo dal titolo “Non vado via“. Una potente ballad impreziosita dalla voce dell’artista che, ancora una volta, ha confermato la sua libertà dalle regole di mercato. A pochi mesi dall’estate, mentre tutti i colleghi pubblicano tormentoni destinati a scalare le classifiche e a far ballare in spiaggia, Rosalba ha deciso di parlare d’amore. E’ sicuramente una scelta rischiosa, ma basterebbe ascoltare la nuova canzone per comprendere che Arisa ha fatto ancora una volta centro.

L’amore, da sempre il cuore pulsante delle sue canzoni, viene cantato dal punto di vista del perdono. “Non vado via, voglio stare in questa storia” – canta l’interprete facendosi portavoce di un messaggio semplice, ma al tempo stesso potentissimo: amare è anche avere il coraggio di perdonare perchè “il tempo non cambierà mai certe cose”. A volte perdonare è la cosa più difficile, ma perché rischiare di perdere quando “tutto andava bene così”?. “Chi l’ha detto che tutto è già scritto e non vale la pena rischiare” – si domanda la cantante che alla fine decide di perdonare “il gioco d’istinto” del partner che poi il tempo curerà tutte le ferite. Una dedica d’amore che tanti potranno fare propria perchè Arisa ha un dono: la capacità di emozionare e commuovere con la sua voce. Del resto in un mondo in cui tutto ci scappa dalle mani, ci sono poche certezze: l’amore farà dei giri immensi che il tempo non cambierà.

Non vado via di Arisa: il videoclip ufficiale

Ecco il videoclip ufficiale di “Non vado via”, il nuovo singolo di Arisa in radio dal 5 maggio 2023.