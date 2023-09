Con l’arrivo di settembre 2023 sono tante le novità in arrivo sulla piattaforma streaming di Apple TV+. Scopriamo insieme tutti i titoli delle serie tv, gli show e i film da non perdere nelle prossime settimane!

Apple TV+, serie e film in arrivo a settembre 2023

Il mese di settembre 2023 segna l’arrivo di tanti nuovi contenuti su Apple TV+, il servizio operante la distribuzione via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento di Apple. Il colosso streaming dell’azienda di Cupertino, per intenderci la mamma degli iPhone, non cambia formula e anche per il mese di settembre 2023 ha in serbo una serie di nuovi contenuti video in arrivo per i tanti abbonati. Poche, ma si tratta di contenuti originali di altissima qualità pronti a catalizzare l’attenzione dei più curiosi e dei milioni di appassionati di serie tv, documentari, show e prime visioni.

Tra le novità più attese di settembre c’è la nuova serie tv “The Changeling – Favola di New York“. La prima stagione, in arrivo dall’8 settembre, della dramedy serie tv basata sul libro bestseller di Victor LaValle è una fiaba dedicata al mondo degli adulti. Una storia dell’orrore, una favola sull’essere genitori nonché una pericolosa odissea in una New York dal volto sconosciuto. Dall’8 settembre disponibili online i primi tre episodi, mentre gli ultimi cinque saranno disponibili di settimana in settimana con il gran finale fissato per il 13 ottobre. Nel cast di attori figurano: il candidato al Premio Oscar Lakeith Stanfield e Clark Backo. Da segnare in agenda anche il 13 settembre data d’uscita della terza stagione di “The Morning Show“, la serie con protagoniste Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. La serie è un successo targato Apple TV+ con 10 nomination ed una vittoria ai premi Emmy.

Apple TV+, lista della serie e film in uscita a settembre 2023

Tra le novità di settembre 2023 disponibili su Apple TV Plus anche il film “Flora and Son” disponibile in streaming dal 29 settembre. Si tratta di una commedia musicale che ha riscosso un grandissimo successo durante la presentazione al al Sundance Film Festival. Il film racconta la storia di Flora, una mamma single che fatica a gestire il figlio Max, un adolescente ribelle. Nel cast: Eve Hewson e Orén Kinlan e Joseph Gordon-Levitt. Tra i documentari più attesi c’è “The Super Models“. Il documentario diretto dal premio Oscar Roger Ross Williams e da Larissa Bills racconta il mondo della moda concentrandosi sulle carriera di 4 modelle senza tempo: Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Christy Turlington.

Ecco tutte le nuove uscite di serie tv, film, documentari e programmi in arrivo da settembre 2023 su Apple TV+, il servizio operante la distribuzione via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento di Apple.