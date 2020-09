Antonella Elia a pochi giorni dalla prima puntata del Grande Fratello Vip parla della sua storia con Pietro Delle Piane. Dopo la partecipazione a Temptation Island Vip i due sono ancora fidanzati oppure no?

Antonella Elia: tutta la verità sul fidanzato

A distanza di pochi mesi dalla fine di Temptation Island 2020, Antonella Elia è pronta per un’altra avventura televisiva visto che è l’opinionista del Grande Fratello Vip 2020. Parlando di questo anno così speciale per lei dal punto di vista lavorativo, la conduttrice si è soffermata anche su un aspetto molto importante della sua vita: l’amore. Alzi la mano chi non ha seguito la diatriba mediatica scoppiata quest’estate all’Is Morus Relais di Temptation Island dove la Elia ha partecipato con il fidanzato Pietro delle Piane.

Un’esperienza che ha mostrato alla Elia un lato inedito del suo compagno che, in diverse occasione, ha utilizzato per lei parole irripetibili. Proprio per questo durante il falò di confronto, Antonella ha preferito uscire da sola dal reality show. A sorpresa però, un mese dopo, la ex concorrente del GF ha rilasciato un video in cui prendeva le difese di Pietro invitando il pubblico a non giudicarlo e attaccarlo. In tanti hanno ipotizzato un possibile ritorno di fiamma tra i due, ma come stanno davvero le cose tra Antonella e Pietro?

Antonella Elia: nella sua vita c’è sempre Fabiano

A chiarire una volta per tutte la situazione ci ha pensato proprio Antonella Elia che, dalle pagine del settimanale Oggi, ha precisato:

Non è cambiato molto rispetto a quello che già sapete. La pausa di riflessione continua. Ma io ho ancora bisogno di tempo per scavare dentro di me e riflettere. Devo imparare a non farmi ferire dalle parole e dai gesti di chi mi circonda.

Antonella Elia e Pietro delle Piane sono ancora in pausa di riflessione. Sicuramente l’esperienza televisiva di Temptation Island è stata importantissima per la conduttrice che per anni è stata legata all’ex compagna Fabiano con cui, ancora oggi, ha un bellissimo rapporto.

L’avventura di Temptation è stata un momento di crescita per la conduttrice che ha capito anche come gestire al meglio i suoi sentimenti. Dal canto suo l’attore e doppiatore è pronto a tutto pur di riconquistare il cuore della Elia, che al momento non sembra intenzionata a tornare indietro sui suoi passi. Chissà che il “soldato Elia”, come la chiamava Signorini, non possa sorprenderci durante una delle puntate del Grande Fratello Vip. Del resto non sarebbe mica la prima volta!