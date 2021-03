Quest’oggi, 18 marzo 2021, in occasione della giornata della memoria per le vittime di Covid-19, Antonella Clerici ha aperto la puntata del suo programma su Rai 1, intitolato, È sempre mezzogiorno, con una canzone dei Coldplay. La conduttrice, in lacrime, ha espresso ciò che pensano centinaia e centinaia di telespettatori e palesato sentimenti e paure comuni a moltissime persone.

Antonella Clerici in lacrime a È sempre mezzogiorno

Una Antonella Clerici in lacrime ha dato il via alla puntata di È sempre mezzogiorno di oggi, 18 marzo 2021. Si trattava di una puntata importante all’interno della prima giornata dedicata alla memoria delle vittime del Covid -19. La messa in onda del programma ha preso il via, oltretutto, dopo la diretta da Bergamo per la commemorazione delle oltre 100.000 persone scomparse a causa della pandemia.

La conduttrice, visibilmente emozionata, come moltissimi telespettatori dell’ammiraglia Rai, ha dato il benvenuto ai telespettatori con un discorso molto sentito. “Eccoci qui, è una giornata molto speciale quella di oggi, nella quale in tutta Italia si ricordano le vittime della pandemia. Non dimenticheremo mai le bare nei convogli militari che venivano portate via da Bergamo. Nella mia mente c’è ancora l’immagine di Papa Francesco da solo che sotto la pioggia dava la benedizione Urbi et Orbi.”

Con poche parole Antonella Clerici ha fatto riferimento ad un 2020 tragico per l’Italia e per il mondo. La conduttrice ha fatto cenno a due momenti passati alla storia, a due immagini che nessuno riuscirà mai a scordarsi.

La conduttrice ha poi sottolineato la candidatura di medici e infermieri e proseguito il suo discorso dicendo a come tutti siano riusciti a esorcizzare la paura attraverso i canti dai balconi. A lungo ci siamo dati coraggio l’un l’altro.

Il messaggio finale è stato di speranza. Antonella Clerici in lacrime ha voluto continuare a dire che “ne usciremo” e ha concluso lasciando il centro del palco sulle note di di Viva la vida dei Coldplay.

Antonella Clerici piange a È sempre Mezzogiorno, il video

Giornata Memoria vittime di Covid-19: il cambio dei palinsesti

Proprio oggi, 18 marzo, palinsesti Rai e Mediaset hanno subito alcune modiche importanti. Molte trasmissioni Rai hanno commemorato le vittime. Al contrario, su Canale 5, Maria De Filippi, ha scelto invece di non mandare in onda le registrazioni dei suoi programmi.

Uomini e Donne ed Amici, dunque, hanno saltato il loro normale appuntamento con il pubblico e torneranno in onda domani, venerdì 19 marzo.