Antonella Clerici è uno dei volti del piccolo schermo tra i più amati. Dopo un periodo di pausa dagli impegni televisivi e il trasferimento per amore da Roma alle campagne piemontesi, la conduttrice che da qualche tempo è tornata in tv con È sempre mezzogiorno, ha annunciato attraverso le pagine del settimanale Oggi qualcosa di importante.

Antonella Clerici vicina alle nozze

Al settimanale, Antonella Clerici confida che con il compagno Vittorio Garrone stanno parlano di matrimonio. «Vittorio me la butta lì con una certa frequenza: “Sappi che prima o poi ti chiederò di sposarti e tu dovrai rispondermi” – ha raccontato la conduttrice che aggiunge – Spesso replico ironica che la risposta gliela darò solo quando mi farà la proposta. Ma ci stiamo davvero pensando, mi piace l’idea perché se ho una certezza è che starò con lui per tutta la mia vita», racconta la Clerici.

Il rapporto con la tv

Antonella Clerici, sta vivendo un momento magico, sia in famiglia che professionalmente. Nell’intervista racconta delle sue scelte professionali e di come sono campiate nel tempo le priorità sul lavoro: «Ora che ho una vita personale non ci voglio rinunciare per nulla al mondo. Faccio poche cose, giuste, facendole bene e vedo che questo atteggiamento premia. Io ho fatto tutto quello che potevo fare in televisione, mi mancano solo i quiz. Ora scelgo quello che mi piace».

Antonella Clerici: mia figlia è serena si è avvicinata tanto al padre

La conduttrice di È sempre mezzogiorno, racconta anche del rapporto con la figlia Maelle avuta dall’ex compagno Eddy Mertens. “Cresce in fretta Maelle, è tanto serena. Lei vive qui come se ci fosse nata. Si è riavvicinata molto al papà. Eddy sta facendo un percorso importante, prima di tutto per se stesso: ha capito che tende a perdere le persone che gli vogliono bene e ha deciso di mettersi in discussione, soprattutto per essere un buon padre. Prima nostra figlia lo viveva con un certo timore reverenziale, anche perché vivendo lui all’estero la distanza non aiuta. Ora li sento chiacchierare al telefono, ridendo e scherzando. Maelle è più spontanea, più libera di dire quello che le passa per la testa e io ne sono davvero sollevata”.

Del suo rapporto con l’ex compagno Antonella Clerici dice: “Eddy per me è come un fratello ed è diventato finalmente un uomo e un padre più accogliente”.

Maelle e il rapporto con Vittorio Garrone

Maelle è molto legata anche a Vittorio: “Non è mai stata gelosa, anzi. Vittorio aggiunge, non toglie. Maelle mi vede felice, sa che resto comunque il suo centro, il suo punto di riferimento e di questo mi è grata. Mi conosce profondamente, sa bene come sono fatta. Io non sono una star della tv, non mi ha mai considerata tale”.

Su un possibile futuro di Maelle in tv la conduttrice dice: “Lei si tiene a distanza dal mio mondo: non la diverte neppure. So di certo che farà altro nella vita”.