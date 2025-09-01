Occhi puntati sulle anticipazioni di Uomini e Donne vista la registrazione di oggi, lunedì 1 settembre 2025. Negli studi Elios si sta lavorando seriamente per confezionare le nuove puntate della nuova stagione del programma pomeridiano più amato degli ultimi tempi. Nello studio, sotto l’occhio vigile di Maria De Filippi, sono successe già diverse cose alquanto succulenti per gli appassionati degli spoiler. Ecco cosa possiamo raccontarvi grazie alle nostre talpe presenti in studio. A quanto pare Gemma è tornata dalle ferie più carica che mai.

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione di oggi: Gemma e Mario al bacio

Vacanze finite. Ritornano le anticipazioni di Uomini e Donne. Dalla registrazione di oggi, 1 settembre 2025, sono emersi dettagli scottanti riguardanti a Gemma. A quanto pare le ferie l’hanno rigenerata ed è tornata in studio più agguerrita che mai e pronta a trovare l’anima gemella.

L’avevamo lasciata con due nuovi corteggiatori e le critiche di Tina Cipollari e la ritroviamo, questa settimana, pronta a scambiarsi qualche bacio a stampo, durante un ballo, con Mario. Che sarà successo in studio vista questa scena? Ma soprattutto cosa accadrà fuori, in esterna, tra Gemma e Mario se già in studio vi sono stati questi avvicinamenti. Le emozioni della Galgani stanno prendendo il sopravvento?

Le altre anticipazioni

Altre news? Ebbene possiamo raccontarvi che:

Flavio ha fatto una seconda uscita con la stessa ragazza con cui è uscito la scorsa volta e con cui è andato in piscina

Gloria e Agnese si sono sedute al centro dello studio.

Sebastiano è tornato per parlare della sua relazione con la dama con cui ha lasciato il programma nella scorsa edizione di Uomini e Donne.

Era presente un trono vuoto oltre ai due già occupati dai nuovi tronisti – ovvero Flavio e Cristiana – di questa edizione. Chi verrà presentato? Chi coprirà quella sedia in cerca dell’amore?

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO