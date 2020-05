Uomini e donne continua ad andare in onda nel pomeriggio di Canale 5. Prima di passare la linea a Daydreamer, la nuova serie turca con protagonista Can Yaman, il programma di Maria De Filippi manda avanti il racconto delle vicende sentimentali con protagonisti dame e cavalieri del Trono Over e tronisti e corteggiatori del Trono Classico.

Uomini e donne, anticipazioni dalla puntata del 19 maggio 2020: Gemma e Valentina in lacrime. Sirius lascia lo studio?

Stando alle anticipazioni esclusive diffuse in un nuovo video da Witty tv, nella puntata di Uomini e donne di questo martedì 19 maggio 2020 rivedremo in azione anche Gemma Galgani e il giovane corteggiatore che si fa chiamare anche Sirius.

La dama torinese di 70 anni scoppierà di nuovo in lacrime, dopo che a piangere in studio sarà anche Valentina. Quest’ultima si sentirà duramente attaccata dalla diretta interessata e proverà a difendersi con le unghie e con i denti.

Ma non solo. Dalle immagini rese note in anteprima, infatti, già da ora si nota il bel 26enne Nicola Vivarelli ripreso di spalle dalle telecamere di Canale 5. Che il ragazzo decida di lasciare inaspettatamente lo studio?

Intanto, in trasmissione arriveranno anche due nuovi cavalieri: Vito, di 38 anni, a quanto pare intenzionato a conoscere Roberta Di Padua; e Massimiliano, che di anni ne ha 48 e chissà per chi è presentato.

Uomini e donne, domani il nuovo scontro tra Veronica e Giovanni

Nella prossima puntata di Uomini e donne, in onda dalle ore 14.45 di domani pomeriggio, assisteremo anche a due ritorni in studio davvero vulcanici. Su tutti, quello di Veronica Ursida e del nuovo corteggiatore di nome Angelo.

Pare, infatti, che Veronica non si sia presentata all’appuntamento del cavaliere napoletano Giovanni e che la cosa farà reagire anche Roberta, tanto da determinare un nuovo scontro in trasmissione.

Stessa sorte, o quasi, che capiterà anche ad Angelo, il nuovo corteggiatore che in questo periodo sta conoscendo Valentina Autiero, dal canto suo in trasmissione da circa 5 anni per cercare l’anima gemella.

Insomma, che i chiarimenti tra Angelo e Valentina portino ad un’immediata rottura tra i due? Oppure i telespettatori saranno finalmente chiamati ad assistere ad un nuovo lieto fine?