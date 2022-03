Le anticipazioni di Una Vita dal 5 al 11 marzo 2022 ci preannunciano che la mancanza di Marcelina inizia a farsi sentire e Jacinto appare sempre più tentato da Indalecia. Per cercare di calmare i bollori dell’amico, Servante prepara un infuso di erbe che però si mostra fin troppo efficace. Il portinaio, dopo aver bevuto la tisana, si addormenta ovunque si trovi. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 5 al 11 marzo 2022

Nel quartiere di Acacias le pettegole hanno molto di cui discutere. Se da un lato gli atteggiamenti di Indalecia non lasciano adito a dubbi sulle sue intenzioni nei confronti di Jacinto, dall’altro il giornale con la foto di Armando provoca molti pettegolezzi. Susana stavolta non è certo tra coloro che si fermano a parlare volentieri di quanto accade per le vie del quartiere: la foto del “suo” Armando in veste di sposo ha causato enorme disperazione nella giovane. Per cercare di fermare i pettegolezzi, Liberto le consiglia di fingere che quello della foto non sia Armando. Nel frattempo Natalia e Genoveva lasciano Acacias per partecipare alla festa dell’ambasciata italiana, sotto lo sguardo invidioso delle vicine.

Anticipazioni italiane Una Vita: sorprese per Bellita

Bellita accetta le scuse di Jaime Huertas, ma ribadisce di non voler rivelare alcun particolare scabroso della propria vita privata. Quando più tardi l’uomo e Josè cercano di convincerla ad accettare che il libro venga pubblicato, la cantante li spiazza: il volume verrà firmato dallo stesso Jaime.

Ma le sorprese per l’artista non sono ancora finite: ad Acacias arriva un giovane di nome Ignacio. Il ragazzo si presenta a lei come suo nipote. Bellita sviene per l’emozione davanti a quel nipote che non aveva mai conosciuto. Poi però rimane affascinata dal ragazzo, che conquista lei e Alodia ed afferma di essere arrivato ad Acacias per frequentare la facoltà di medicina.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: la scoperta di Anabel

Marcos allontana la figlia da casa con una scusa, per poter restare solo con Soledad. Anabel però rientra prima del previsto. Dopo una scenata con Sabina, che ha deciso di assumere una bella cameriera italiana per aiutare Miguel a superare il dolore della rottura con Anabel, la giovane fa ritorno a casa e trova i due in atteggiamenti intimi. Per cercare di nascondere la relazione con Marcos, Soledad finge difficoltà respiratorie.

Marcos riceve l’esito dell’autopsia su Felicia e scopre così che la donna è stata avvelenata. Soledad, rimasta da sola in casa, inizia a frugare tra i documenti dell’uomo cercando quei referti, ma viene sorpresa da Anabel.

Più tardi il Bacigalupe riceve una strana proposta da Genoveva. La dark lady, dopo essersi accordata con Aurelio, propone all’uomo di diventare soci in affari. Marcos le dice di aver bisogno di un po’ di tempo per pensarci. Nel frattempo la nuova cameriera italiana, Daniela, conquista tutti al ristorante. Sabina ne è entusiasta, i clienti sono contenti e Miguel sembra iniziare a soffrire meno per la rottura con Anabel.

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate Una Vita?

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.