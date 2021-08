Le anticipazioni di Una Vita dal 21 al 27 agosto 2021 ci preannunciano che presto vedremo Genoveva di nuovo libera. Scarcerata la dark lady di Acacias torna a casa, ma la tensione con il marito è palpabile. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 21 al 27 agosto 2021

Quando Genoveva si ammala tutti gli abitanti del quartiere organizzano una messa propiziatoria per la sua guarigione. Felipe è assalito dai sensi di colpa, ma gli amici gli confermano il loro sostegno. Quando però l’avvocato scopre che la moglie ha perso il bambino cade in preda allo sconforto.

Gli stratagemmi messi in atto da Bellita per convincere Josè a non partire per gli Stati Uniti sembrano destinati a fallire. Neppure quando Alodia confessa a Josè che la moglie non vuole partire per gli States lui riesce a credere che lei voglia rinunciare ad un’opportunità così allettante.

I Dominguez non sono i soli a vivere un momento di tensione di coppia. Anche a casa di Ramon le cose sembrano non andare proprio come sperato. Carmen si mostra contrariata davanti alla decisione di Ramon di scendere in politica. Intanto lui sogna di tenere il suo primo comizio con grande apprezzamento da parte di tutti.

In compenso almeno Marcos e Felicia riescono a chiarirsi e l’uomo organizza un pranzo al ristorante al quale vengono invitati Rosina, Liberto e sua figlia Anabel.

L’atteggiamento di Rosina durante il soggiorno alla pensione sembra non incontrare il benestare di Fabiana, che non può fare a meno di rimproverarla. Marcelina si rivolge a Casilda per avere un consiglio sul regalo da fare a Jacinto per ricambiare il dono ricevuto.

Casilda vorrebbe tornare al paese per svagarsi un po’ e chiede a Rosina il permesso per potersi assentare, ma la donna rifiuta. Più tardi la stessa Casilda si trova a doversi nascondere per sfuggire alle attenzioni di Izam, l’uomo che ha conosciuto in occasione del suo viaggio in Marocco. Lui si è chiaramente invaghito di lei, ma non è un amore corrisposto, così Casilda si copre in fretta volto e capo per riuscire a sfuggirgli.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: delusione per Servante

Servante riceve una notizia inaspettata nelle prossime puntate Una Vita. Alodia lo informa infatti che solo le pensioni gestite dalle coppie sposate possono partecipare al concorso. Come prenderanno questa deludente notizia Servante e Fabiana? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.