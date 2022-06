Le anticipazioni di Una Vita dal 18 al 24 giugno 2022 ci preannunciano che non mancheranno momenti di tensione. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 18 al 24 giugno 2022

Il comportamento di Fabiana davanti a una proposta d’acquisto per la pensione da parte di un agente immobiliare fa infuriare Servante. La donna infatti rifiuta prima ancora di sapere le condizioni proposte.

Se l’agente immobiliare viene messo a tacere dall’impulsività di Fabiana, a fermare le avances di Aurelio nei confronti di Valeria ci pensa invece David. Solo grazie al tempestivo sopraggiungere del ragazzo infatti la Cardenas riesce a togliersi dall’imbarazzo che le causa l’interesse di Aurelio nei suoi confronti. Valeria si interessa del triste passato di David.

La situazione è sempre più tesa in casa Palacios, dove Lolita e Ramon sembrano non riuscire più a passare un solo giorno senza litigare. La donna, ormai esausta dopo l’ennesima discussione con il suocero, affida a Marina i preparativi per la commemorazione.

Brutte notizie in arrivo per le sorelle Rubio: Liberto comunica loro che le spese per la ristrutturazione sono più alte di quanto preventivato e, per far fronte agli impegni, è necessario attingere ai risparmi della famiglia. Questo comporterà una ulteriore stretta sulle abitudini familiari di tutti. La situazione è destinata a peggiorare ulteriormente. Rosina scopre infatti che gli affittuari della tenuta di famiglia hanno deciso di andarsene lasciando le sorelle Rubio in un mare di debiti.

Guillermo chiede un appuntamento ad Azucena, ma la ragazza è in attesa di una lettera del fidanzato. Quando la riceve però rimane sconcertata da quello che contiene: leggendola scopre che lui vuole interrompere la loro relazione. La delusione la porta a trattare con molta freddezza anche Guillermo.

Anticipazioni italiane Una Vita: il giorno della cerimonia

La cerimonia di commemorazione ha inizio, pur se con alcune assenze destinate a non passare inosservate. Felipe, in preda a un attacco di panico, deve rinunciare a partecipare. In compenso Ramon, che si è sempre mostrato restio a prendere parte alla commemorazione, dopo aver udito le parole della nuora, decide di presentarsi in piazza e tenere un lungo discorso incendiario, in cui attacca i politici presenti alla cerimonia e critica l’inettitudine del governo.

Lolita alla cerimonia conosce Fidel, il vedovo di Maria José. Nel frattempo un fotografo, d’accordo con David, scatta alcune foto di Valeria seduta davanti al pianoforte.

Una Vita, anticipazioni settimanali: Aurelio e Genoveva in crisi?

Aurelio sembra tollerare sempre meno le interferenze della moglie, e dopo aver scoperto grazie a Marcelo che Genoveva ha frugato tra le sue carte, la affronta. Ma questo non basta a fermare la Salmeron, che poco dopo parla di Anabel davanti a Valeria. Quest’ultima inizia così a indagare sul passato di Aurelio, che stanco dell’indiscrezione di Genoveva, minaccia la Salmeron di prendere provvedimenti.

Valeria si confida con Azucena, e le racconta di aver amato un altro uomo prima di David. Lui ascolta la loro conversazione, e poi rimprovera la ragazza per la poca prudenza. Nel frattempo almeno la situazione tra Aurelio e Genoveva sembra chiarirsi, e lui le rivela di essere interessato a Valeria solo per affari.

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.