Le anticipazioni di Una Vita dal 18 al 24 dicembre 2021 ci preannunciano che assisteremo a un periodo pieno di insicurezze per la dark lady. Certo, non è facile impensierire Genoveva, ma sembra che alcune lettere anonime e i dubbi su Felipe abbiano minato la sua serenità. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 18 al 24 dicembre 2021

L’amnesia di Felipe è reale oppure l’avvocato sta ingannando la dark lady? Questo è il dubbio che da qualche tempo si è insinuato nella mente di Genoveva. Messa in allarme da alcune lettere anonime la donna sembra ormai sospettare di tutto e di tutti, arrivando a dubitare perfino che l’uomo che ha scoperto di amare la stia in realtà ingannando fingendo un’amnesia che non lo affligge davvero.

Genoveva sospetta che sia in atto un vero e proprio complotto ai suoi danni, e i suoi sospetti ricadono su Ramon. Quando però lo affronta il Palacios nega. Dopo che la Salmeron ha discusso con Ramon, Felipe decide di affrontare la moglie per ribadirgli che lui non ricorda niente del suo passato, ma sembra che neppure questo sia sufficiente per cancellare i sospetti della donna. Come fare per scoprire se l’amnesia di Felipe è reale? Genoveva sembra avere in mente qualcosa….

Nel frattempo Servante e Jacinto sono intenti a lavorare al nuovo repertorio romantico. Il progetto prosegue nel migliore dei modi e quando Jacinto decide di esibirsi davanti ai domestici, questi ne rimangono entusiasti. Marcelina però ritarda il suo ritorno da Barcellona.

Anticipazioni italiane Una Vita: le nozze dei Bacigalupe

L’organizzazione della festa per le nozze dei Bacigalupe procede nel migliore dei modi. Quando però Marcos deve affrontare un imprevisto ed è costretto a uscire per fare rifornimento di vino, in casa si presentano i fratelli Quesada. Nessuno li ha invitati e come se non bastasse, approfittando dell’assenza di Marcos, Aurelio si comporta in modo sgradevole con Anabel causando la reazione di Miguel. Ma l’avvocato è tutt’altro che tranquillo e chiede ad Anabel del suo passato con Quesada.

Quando Marcos rientra non può fare a meno di cedere alla richiesta di spiegazioni di Felicia e svelarle cos’è che lo lega ai Quesada. Subito dopo deve intervenire per calmare l’ira di Miguel e rassicurarlo sul fatto che non ha motivo per preoccuparsi di Aurelio.

Cosa ha scatenato i commenti velenosi fatti da Natalia sulla vita sentimentale di Anabel? Questo dubbio sembra insinuarsi nella mente di Miguel, tanto da spingerlo a chiedere alla diretta interessata. Anabel però minimizza affermando che si tratta solo dell’invidia che Natalia nutre nei suoi confronti.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: Antonito in partenza?

Parlando con Miguel il giovane Palacios gli racconta di essere stato contattato dal congresso, che gli ha proposto di presiedere a una importante commissione. Antonito però è titubante davanti alla prospettiva di partire, perché teme di non mostrarsi all’altezza del compito. Cos’altro accadrà nelle prossime puntate Una Vita?

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

