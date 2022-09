Le anticipazioni di Una Vita dal 17 al 23 settembre 2022 ci preannunciano che non mancheranno momenti di tensione nel quartiere di Acacias 38. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 17 al 23 settembre 2022

Il “manico pulitore” di Hortensia viene brevettato da Liberto, che poi invita a cane Pascual per ringraziarlo dell’aiuto. Più tardi Liberto propone a Hortensia di parlare ad alcuni imprenditori della sua invenzione.

Alodia chiede ad Azucena di darle lezioni di charleston. La Rubio accetta ma poi, dopo aver visto la totale incapacità della ragazza, si arrende. Per fortuna arriva Casilda, che offre il suo aiuto ad Alodia. Azucena nel frattempo ha un’importante rivelazione da fare a Guillermo: lo informa infatti che ha smesso di frequentare Angel. Poco dopo la ragazza riceve un biglietto dal Sacristan, con il quale il ragazzo le dà appuntamento ai giardini del Principe. Quando Azucena arriva però trova ad attenderla una brutta sorpresa: Guillermo e Claudia si stanno baciando davanti ai suoi occhi!

News spagnole Una Vita, il quartiere schierato contro Aurelio

Gli abitanti di Acacias insorgono contro i laboratori Quesada, ma Aurelio non intende darsi per vinto. Per convincere Rodrigo a svelargli la formula del gas nervino fa rapire Valeria e la porta davanti al prigioniero, dicendogli che la ucciderà se lui non gli rivelerà ciò che vuole sapere. Se Rodrigo aveva resistito con coraggio alle torture di Aurelio, cede davanti al timore che quest’ultimo possa davvero fare del male alla sua amata.

La pianista viene rilasciata e, davanti alla dimostrazione d’amore del marito, decide che fuggirà con lui non appena verrà liberato.

Una Vita, anticipazioni settimanali

Due nuove notizie sconvolgono gli abitanti di Acacias, ed entrambe riguardano Fausto Salazar. La prima arriva come un fulmine a ciel sereno alle orecchie di Felipe, che scopre che il Salazar potrebbe essere scarcerato. Davanti a questa affermazione l’avvocato ha una nuova crisi, e solo grazie all’aiuto di Dori riesce a superarla. La seconda invece sembra farlo ristabilire del tutto: Fausto Salazar è stato ucciso dalla polizia durante un tentativo di fuga. Ma è andata veramente così? Fidel arriva a casa di Ramon pronto a festeggiare il successo del piano escogitato per vendicarsi di Fausto, ma il Palacios è turbato dai sensi di colpa e non è più tanto sicuro di aver fatto la scelta giusta. Intanto in paese iniziano a circolare voci sul presunto coinvolgimento di Fidel e di Ramon nella morte del Salazar.

Dori nel frattempo si prepara a comunicare al suo relatore di tesi la ricaduta avuta da Felipe, e Marina cerca invano di dissuaderla. Mentre le due discutono in salotto arriva l’avvocato.

Anticipazione Una Vita: aprono i laboratori Quesada

La stampa riporta un articolo nel quale l’autore non fa mistero di schierarsi a favore dei laboratori Quesada. Poco dopo i residenti del quartiere scoprono che a scriverlo è stato un giornalista contattato da David.

Aurelio convoca i signori a una riunione che si tiene nel ristorante di Pascual, per comunicare a tutti l’imminente apertura dei laboratori Quesada. Gli abitanti di Acacias dovranno davvero iniziare a preoccuparsi?

Per sapere qualcosa in più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.