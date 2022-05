Le anticipazioni di Una Vita dal 14 al 20 maggio 2022 ci preannunciano che Miguel riesce a portare a termine il furto a casa di Marcos e, con l’aiuto di Roberto, si assicura un lauto bottino. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 14 al 20 maggio 2022

Come promesso, Miguel consegna la refurtiva ad Alberto, pregandolo di utilizzare quel bottino per la causa. I due si salutano, perché nei programmi di Miguel c’è una partenza imminente verso la Svizzera, dove vuole finalmente ricongiungersi con i suoi genitori e con la donna della sua vita. Anche Sabina e Roberto lasciano in fretta Acacias diretti a Istanbul.

Don Eduardo Dato, presidente del governo, offre ad Antonito un posto come ministro del lavoro. Il giovane chiede alla moglie e alla sua famiglia di mantenere la notizia segreta fino a quando la nomina non sarà ufficiale. Lolita e Carmen però non riescono a tenere per loro questa grande occasione che è stata offerta al giovane Palacios e ne parlano con Bellita e Rosina.

Una nuova discussione prende vita tra Josè e Ignacio: stavolta sono gli scheletri profanati a essere oggetto del diverbio tra i due. Alla fine della lunga e accesa discussione, Ignacio, triste e arrabbiato, se ne va di casa senza salutare Bellita e Alodia. Più tardi quest’ultima si reca dal medico, accompagnata da Casilda, per scoprire se davvero è incinta.

Josè racconta alla moglie quanto ha scoperto su Ignacio, e Bellita gli chiede di trovarlo ad ogni costo. Poco dopo Bellita confessa a Josè che, a sua insaputa, ha sempre contribuito al mantenimento del nipote.

Una telefonata di Suor Sagrario mette in agitazione Marcos: Anabel è fuggita dal convento e, dopo qualche ora, è tornata accompagnata da un uomo.

Grandi novità anche in casa Palacios. Se Antonito si meraviglia davanti a un pacco misterioso recapitatogli da Leonardo, che si finge postino, Ramon è impegnato nel fare un’offerta per rilevare il ristorante degli Olmedo.

Anticipazioni italiane Una Vita: la confessione di Natalia

Natalia è in prigione, in attesa di verdetto. La sua permanenza dietro le sbarre sembra trovare un po’ di conforto solo grazie alle costanti visite di Genoveva, che le porta del buon cibo e le permette di trascorrere un po’ di tempo in compagnia. Il legame tra le due donne si rafforza a tal punto, che Natalia racconta alla Salmeron i motivi dei suoi incubi ricorrenti. Genoveva scopre così che Natalia è stata stuprata in passato da Marcos!

Non è solo la dark lady a dimostrare la sua vicinanza alla Quesada. Anche Felipe ha preso davvero a cuore la sua causa, tanto che riesce a far riottenere a Natalia la libertà. Riaccompagnandola a casa l’avvocato le raccomanda di stare lontana da Genoveva.

Una Vita, anticipazioni settimanali: Mendez è in pericolo

Mendez si trova ricoverato in gravi condizioni, ma questo non gli impedisce di parlare con Marcos e rivelargli che è stata Soledad ad uccidere Felicia. Davanti a questa rivelazione Marcos si mostra incredulo e contrariato.

La notizia che Mendez è ancora vivo non tarda a giungere alla stessa Soledad, che preoccupata si reca in carcere a trovare Fausto per ordinargli di mandare qualcuno a finire il lavoro lasciato a metà. La vita di Mendez è ancora una volta in pericolo?

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate Una Vita?

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.